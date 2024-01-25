50 محملاً في سباق «الشراعية 22»



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم السبت، سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، وينطلق السباق من أعالي جزيرة المصنعة، لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية أمام مقر النادي على كورنيش أبوظبي، ويتوقع مشاركة أكثر من 50 محملاً في السباق.

وتجد هذه الفئة من السباقات إقبالاً كبيراً في المشاركة من الشباب الذين يحرصون على خوض تجربتها، والتعرف على أسرار الإبحار عبر المحامل الشراعية الصغيرة، وخوض تحدياتها، كونها تمثل المحطة الأولى على سلم السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة إلى الفئات الأكبر.

ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبيرة بالسباقات التراثية، ويتضمن برنامج النادي تنظيم العديد منها، وفي مناسبات مختلفة، ولكل فئاتها، وذلك دعماً لجهود الحفاظ على التراث، ومنه السباقات البحرية التي تحمل العديد من تفاصيل هذا الموروث العظيم.

من جهته، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباقات التراثية بكل فئاتها، تمثل الركيزة الأساسية في استمرار توهج الموروث البحري، الذي عاشه الآباء والأجداد في العقود الماضية، ونقدمه الآن لشباب الوطن ليتعرفوا على قيمة ارتياد البحر، وما تحمله أمواجه من خير.

وقال: يتضمن برنامج مهرجان أبوظبي البحري إلى جانب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً أيضاً سباقاً آخر للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يقام في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأشاد خليفة الرميثي بالملاك الذين يحرصون على مشاركة محاملهم في كل السباقات التراثية، وبحماس النواخذة والبحارة، خلال السباقات، وتمنى أن يتواصل هذا التواصل في مقبل السباقات.