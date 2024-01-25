باتسو تدشن مشاركة «جودو الإمارات» في البرتغال



أبوظبي (الاتحاد)



تخوض باتسو ألتان لاعبة منتخب الجودو مباراتها الأولى، الجمعة، في «تمهيدي» فئة السيدات لوزن تحت 57 كجم، ضمن بطولة البرتغال «جراند بري» الكبرى التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي، بمدينة أوديفيلاس، وبإشراف الاتحاد الدولي، وتستمر إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 644 لاعباً ولاعبة، يمثلون 92 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية، هي الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان.

وتشهد منافسات الغد، مشاركة كريم عبد اللطيف في وزن الخفيف المتوسط «تحت 73 كجم»، ويكون ثالث أيام البطولة مخصصاً للوزن الثقيل في ختام البطولة الذي يشهد مشاركة جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، ومعروف عمر في وزن «فوق 100 كجم».

وطالب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو البعثة، خلال اتصاله مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي، رئيس البعثة، بضرورة مزيد من البذل والعطاء خلال البطولة الافتتاحية للعام الجديد، تطلعاً إلى حصد المزيد من النقاط، ما يسهم في زيادة عدد المشاركين من منتخبنا في أولمبياد باريس 2024.