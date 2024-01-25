«المتصدر» و«الوصيف» يبدأان رحلة «النصف الأخير» في «الهواة»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



تتصدر مواجهة العروبة «بطل الشتاء» وضيفه دبا الحصن «وصيف الدور الأول»، واجهة مباريات الدور الثاني من «دوري الدرجة الأولى»، والذي ينطلق رسمياً بمواجهات «الجولة 18»، مساء الجمعة، حيث يستقبل الظفرة «الرابع»، ضيفه الجزيرة الحمراء «الثامن»، فيما يحل العربي ضيفاً على جلف يونايتد، وجلف أف سي، والحمرية على ملعب الأخير.

وتتواصل إثارة «الجولة 18»، السبت، بمباريات، سيتي والفجيرة، التعاون ومسافي، الذيد والرمس، يونايتد ومصفوت، فيما يغيب دبا «النواخذة» صاحب المركز الرابع في الترتيب برصيد 26 نقطة بداعي الراحة.

وتدعم النتائج الإيجابية في الدور الأول، العروبة «المتصدر» برصيد 42 نقطة، من دون خسارة، بالفوز في 13 مباراة، مقابل التعادل في ثلاث مباريات فقط، «أصحاب الأرض» في مباراة الجمعة أمام ضيفه دبا الحصن «الوصيف» برصيد 34 نقطة، والمتحفز بدوره لإلحاق الخسارة الأولى بالعروبة، وشهدت مواجهة الفريقين في الدور الأول فوز العروبة 2-0.

وسعى البرتغالي برونو ميجيل مدرب العروبة، لتعزيز صفوف فريقه، قبل انطلاق الدور الثاني للدوري، بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني فاكوندو بيرازا «31 عاماً»، والمنتقل من يونيفرسيداد كاياماركا، في دوري الأولى البيروفي، ليكون أول «صفقات الشتاء» في «الهواة»، وفي المقابل يعول دبا الحصن على الدعم الجماهيري، بعد إعلان إدارة النادي توفير حافلة لنقل المشجعين من مقر النادي إلى ملعب المباراة.

ويستقبل الظفرة صاحب المركز الثالث، برصيد 31 نقطة، على ملعبه استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضيفه الجزيرة الحمراء «الثامن»، وله 23 نقطة، واستثمر «الفارس» فرصة غيابه عن مشهد الجولة الأخيرة في الدور الأول، بخوض معسكر قصير في مدينة الظنة، خاض خلاله استعراضية أمام فريق الظنة.

وينشد العربي المتعثر في الجولة الماضية، بالخسارة أمام العروبة 0-2، والتي أدت لتراجعه إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، استعادة المركز الرابع، حينما يواجه جلف يونايتد صاحب المركز 14 برصيد 15 نقطة، فيما يشعل فارق النقاط الأربع التي تفصل جلف أف سي «الثاني عشر» برصيد 20 نقطة، وضيفه الحمرية «الثالث عشر» أجواء مواجهة الفريقين على ملعب الأخير.

مباريات السبت

العروبة – دبا الحصن 17:10

الظفرة – الجزيرة الحمراء 17:20

جلف يونايتد – العربي 17:15

جلف أف سي – الحمرية 17:15

مباريات الأحد

سيتي – الفجيرة 17:10

التعاون – مسافي 17:10

الذيد – الرمس 17:10

يونايتد – مصفوت 17:15

ترتيب الصدارة



1- العروبة «42 نقطة»

2- دبا الحصن «34 نقطة»

3- الظفرة «31 نقطة»

4- دبا «26 نقطة»