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الرياضة

إصابة أوباميكانو في «الألياف»!

إصابة أوباميكانو في «الألياف»!
25 يناير 2024 12:09

 
ميونيخ (د ب أ)

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يفتقد بايرن ميونيخ الألماني، جهود المدافع دايوت أوباميكانو بعض الوقت بسبب الإصابة. وقال توماس توخيل المدير الفني لـ «البايرن» عقب الفوز على يونيون برلين 1- صفر: إنها إصابة في ألياف العضلة الخلفية لفخذه».
ولم يكن توخيل قادراً على تأكيد ما إذا كان الثنائي كونراد لايمر وجوشوا كيميتش سيغيبان في الفترة المقبلة أم لا.
ويعاني كيميتش إصابة في الكتف، فيما ترك لايمر الملعب وهو يعرج، ولكن، قال توخيل إن إصابة لايمر مقلقة أكثر من إصابة كيميتش.
قال لايمر الذي ربما يكون قد تعرض لإصابة في ربلة الساق «السمانة»: آمل ألا تكون الإصابة سيئة كما تبدو.
ويغيب أوباميكانو لإشعار آخر، وقال توخيل: يبدو أنه سيغيب أسابيع وليس أياماً، إنه أمر محزن لأوباميكانو ولنا، كان في مستوى متميز لأسابيع عدة.
ومع غياب الكوري الجنوبي كيم مين جاي في الوقت الحالي، بسبب انضمامه لمنتخب بلاده في كأس آسيا، يتصدر إيريك داير، المنضم حديثاً لصفوف الفريق قادماً من توتنهام، المشهد.
وشارك داير بدلاً من أوباميكانو أمام يونيون برلين، وقدم عرضاً قوياً، لم يواجه داير أي تحديات كبيرة في اللقاء، ويمكن أن يشارك داير للمرة الأولى في التشكيل الأساسي لبايرن أمام أوجسبورج «السبت».

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
يونيون برلين
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