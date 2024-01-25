إدواردز ينقذ رقبة تمبروولفز!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



استعاد مينيسوتا تمبروولفز توازنه، وتجنب تلقي ثلاث هزائم متتالية للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بفوزه على مضيفه واشنطن ويزاردز 118-107، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين تمبروولفز بالفوز الحادي والثلاثين في صدارة ترتيب المنطقة الغربية والمركز الرابع في الترتيب العام، بعدما كان ثانياً خلف بوسطن سلتيكس، إلى أنتوني إدواردز الذي تألق بتسجيله 38 نقطة.

وبرز أيضاً الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز بتسجيله 27 نقطة، وأضاف والفرنسي رودي جوبير 19 مع 16 متابعة لفريق المدرب كريس فينش المتخلف بفارق النقاط فقط عن أوكلاهوما سيتي ثاندر في صراعهما على صدارة المنطقة الغربية، بعد فوز الأخير على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 140-114، بفضل جهود الكندي شاي-جيلجيوس ألكسندر «32 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة».

وبعدما وصف الخسارة في المباراة السابقة أمام تشارلوت هورنتس التي سجل خلالها تاونز 62 نقطة، بـ «المُقرفة»، كان فينش سعيداً بأداء فريقه رغم نسبة النجاح المتدنية في التسجيل، حيث نجح إدواردز في 11 من محاولاته الـ28 وتاونز بـ11 من أصل 24.

وقال فينش «أعجبني التناغم» بين إدواردز وتاونز، مضيفاً «شعرت أن هناك تناغماً وحتى إنهما وجدا بعضهما (مررا لبعضهما) في بعض المرات».

وكان الإسرائيلي-الصربي ديني أفيديا أفضل لاعبي ويزاردز (24 نقطة)، من دون أن يجنب ثاني أسوأ فريق في الدوري بعد ديترويت بيستونز الهزيمة الخامسة توالياً، والسادسة والثلاثين في 43 مباراة.

وكان الأداء متقارباً في الربعين الأولين، حتى إن ويزاردز دخل الشوط الثاني متقدماً 59-57، لكن تفوق تمبروولفز من حيث طول اللاعبين وبنيتهم الجسدية كان عاملاً حاسماً، واضطر صاحب الأرض إلى إخراج لاعب ارتكازه دانيال جافورد، بعد أربع دقائق على انطلاق الربع الثالث، بسبب ارتكابه الخطأ الشخصي الخامس، خلال فترة انتفاضة للضيوف سجلوا خلالها 16 نقطة، مقابل نقطتين فقط لفريق المدرب ويس أنسلد.

وحسم تمبروولفز المباراة فعلياً في الربع الثالث الذي أنهاه لمصلحته 33-19 بفضل 13 نقطة من تاونز.

وفي أول مباراة، بعد قراره المفاجئ بإقالة المدرب أدريان جريفين، خرج ميلووكي باكس منتصراً من مباراته وضيفه كليفلاند كافالييرز 126-116، وذلك بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل».

وسجل اليوناني 35 نقطة مع 18 متابعة، و10 تمريرات حاسمة، محققاً «تريبل دابل» الثالث له في آخر أربع مباريات والسابع للموسم.