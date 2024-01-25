الجمعة 26 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فاييه يقود رحلة «الأفيال» المفاجئة!

فاييه يقود رحلة «الأفيال» المفاجئة!
25 يناير 2024 12:47

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
صلاح يرد على منتقديه بـ «تغريدة» مثيرة!


وجد منتخب كوت ديفوار، المستضيف لكأس أمم أفريقيا، نفسه مستمراً في البطولة، بعدما خدمته النتائج بصورة عجيبة، ليضمن التأهل إلى دور الـ 16 حيث يواجه السنغال «حامل اللقب» يوم الاثنين المقبل، والغريب في الأمر أن «الأفيال» أعلن إقالة مدربه الفرنسي جان لوي جاسيه بسبب سوء النتائج!
وفيما أعلن اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، عن إقالة جان لو جاسيه ومساعده جيزلان برانتان، فإن أحد مساعديه إيميريس فاييه يشغل المنصب مؤقتاً، والذي تبين لاحقاً بشكل غير متوقع أنه سيكمل المهمة في البطولة الأفريقية.
ولم يسبق لفاييه «40 عاماً»، المولود في فرنسا، ومثل منتخب كوت ديفوار خلال مسيرته، أن قام بتدريب أي فريق سابقاً، وسبق أن خاض 41 مباراة دولية مع منتخب بلاده بين عامي 2005 و2012، وحل وصيفاً في كأس الأمم الأفريقية عام 2006، إلى جانب مشاركته في نهائيات كأس العالم في العام نفسه.
وبعد أن مُنيت كوت ديفوار بخسارة «مذلة» أمام غينيا الاستوائية برباعية في ثالث وآخر مبارياتها ضمن دور المجموعات، وتعتبر الأقسى في تاريخها على أرضها، لتكتفي بجمع ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، عقب الفوز على غينيا بيساو 2-0، ثم الخسارة أمام نيجيريا 1-0، فإن الحسابات كانت معقدة، وبدأ الجميع بمراسم الوداع المبكر، فيما استنفر اتحاد الكرة المحلي، وقرر إقالة المدرب مباشرة كرد فعل على الغضب الجماهيري، قبل أن تتبدل الأحوال في ختام الجولة الثالثة التي جاءت «مجنونة»، بعد العديد من النتائج غير المتوقعة.

كأس أفريقيا
كوت ديفوار
غينيا الاستوائية
نيجيريا
غينيا بيساو
آخر الأخبار
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
الرياضة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
اليوم 09:09
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا
اليوم 08:58
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
الرياضة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
اليوم 08:46
مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
الترفيه
"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ
اليوم 08:44
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
الرياضة
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©