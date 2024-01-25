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الرياضة

فالفيردي يحطم أرقام برشلونة في «البطولة المفضلة»!

فالفيردي يحطم أرقام برشلونة في «البطولة المفضلة»!
25 يناير 2024 13:11

 
مراد المصري (أبوظبي)

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لم يكن خروج برشلونة على يد أتلتيك بلباو، من ربع نهائي كأس إسبانيا، عقب الخسارة 2-4، بعد الأشواط الإضافية، الأمر الوحيد الذي دفع بعشاق «البلوجرانا» للشعور بالحسرة، لكن حقيقة ما تحمله الخسارة من أبعاد أكبر من ذلك، لعل أبرزها انهيار أرقام الفريق التاريخية في مسابقة تُعتبر المفضلة له، لأنه الأكثر تتويجاً بها برصيد 31 لقباً، منها 10 ألقاب منذ موسم 2008-2009.
ونجح إرنستو فالفيردي مدرب بلباو، من الثأر من برشلونة الذي قام بإقالته في يناير أيضاً، وذلك في عام 2020، بعدما أصبحت المرة الأولى التي يستقبل فيها «البلوجرانا» هدفين في الأشواط الإضافية لكأس إسبانيا منذ عام 1919، كما أنها المرة الثالثة على التوالي التي لا يتواجد فيها برشلونة في نصف نهائي البطولة منذ موسم 2008-2009، فيما لم يتمكن برشلونة سوى من من إقصاء فريق واحد من دوري الدرجة الأولى خلال هذه المواسم الثلاثة، حيث كانت جميع انتصاراته الأخرى على فرق من دوريات الدرجات الأدنى.
ويعكس هذا الرقم التراجع المستمر لبرشلونة تحت قيادة مدربه تشافي، خصوصاً على الصعيد الدفاعي في المباريات الكبرى، فقد استقبل رباعية من ريال مدريد قبل أيام في كأس السوبر الإسباني، واستقبل رباعية في الخسارة أمام جيرونا في منافسات الدوري هذا الموسم، فيما كان قد ودع مسابقة الكأس تحديداً في الموسم الماضي أمام «الملكي» بالخسارة برباعية.
ورغم أن برشلونة يرفع شعار أن أمامه الدوري ودوري أبطال أوروبا للمنافسة عليهما، فإن المؤشرات ليست بخير داخل الفريق «الكتالوني»، الذي لم يقدم المستوى المقنع في دور المجموعات للمسابقة الأوروبية، فيما يبتعد حالياً بفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر، و7 نقاط عن الغريم ريال مدريد المنافس القوي له على اللقب.

كأس إسبانيا
برشلونة
أتلتيك بلباو
ريال مدريد
إرنستو فالفيردي
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