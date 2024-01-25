برشلونة «الخاسر الأكبر» في «صفقات اللاعبين»!



برلين (د ب أ)



تعرض برشلونة الإسباني وتشيلسي وأرسنال الإنجليزيان لأكبر خسائر في صفقات الانتقالات في عالم كرة القدم خلال العشر سنوات الماضية، وفقاً لما كشفته الأرقام الجديدة. وكشف تحليل للمركز الدولي للدراسات الرياضية أن الأموال التي تم إنفاقها واستردادها بشأن لاعبي الفرق من غير خريجي الأكاديميات الذين تم التعاقد معهم وانتقالهم بين عامي 2014 و2023، أن برشلونة وأرسنال وتشيلسي استثمروا مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية أكثر مما حققوه من إيرادات البيع.

ويتصدر برشلونة، الذي دفع 130 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع فيليب كوتينيو من ليفربول، وباعه لأستون فيلا مقابل 17 مليوناً، قائمة أكبر 50 خاسراً بـ631 مليون يورو «ما يقرب من 540 مليون جنيه إسترليني».

ولا يبتعد تشيلسي، الذي أنفق ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني منذ استحواذ تود بويلي على النادي في مايو 2022، كثيرا حيث خسر 483 مليون يورو «2. 413 مليون جنيه إسترليني»، بينما يحتل أرسنال المركز الثالث بخسارة 436 مليون يورو «373 مليون جنيه إسترليني»، ويرجع ذلك جزئياً إلى التعاقد مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني، ورحيله في صفقة انتقال حر إلى طرابزون سبور التركي.

بشكل عام تتواجد ستة أندية من إنجلترا، هي تشيلسي وأرسنال، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون، وليفربول، في قائمة العشر الأوائل.

ويتواجد ستوك سيتي، المنافس بدوري البطولة الإنجليزية في المركز السادس عشر، فيما يتواجد ديربي كاونتي في المركز الـ48.

وقيل إن نيوكاسل، الذي استحوذ عليه تحالف بقيادة أماندا ستافيلي وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80% في أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الوقت أنفق 400 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع العديد من اللاعبين، خسر 3. 81 مليون جنيه إسترليني، بحوالي 6ر8 مليون جنيه إسترليني أكثر من سندرلاند، الذي قضى أربعة مواسم في دوري الدرجة الأولى خلال الفترة نفسها.

وتواجدت الأندية الصينية في أماكن بارزة في القائمة، نفس الأمر بالنسبة للأندية السعودية، التي أنفقت بقوة، حيث تواجدت أندية النصر، والهلال، والأهلي والاتحاد.

وكانت هناك أندية أخرى فائزة، حيث كان ليل الفرنسي أكثر الأندية تحقيقاً للأرباح، ويرجع ذلك جزئياً لبيع بيبي الذي كلف خزينة النادي 9 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد- وفيكتور أوسيمين وسفين بوتمان.

وحقق النادي الفرنسي أرباحاً من تعاملات بلغت 386 مليون يورو «330 مليون جنيه إسترليني»، فيما حصد أياكس الهولندي ثمار استثماراته في فرينيكي دي يونج وأنتوني وليساندرو مارتينيز، وبلغ إجمالي أرباحه 317 مليون يورو «271 مليون جنيه إسترليني».

وكان ناديا برينتفورد وبرايتون هما الوحيدان من إنجلترا اللذان تواجدا في قائمة أفضل 50 نادياً حققت أرباحاً، حيث تواجدا في المركزين الـ26 والـ29 على الترتيب.