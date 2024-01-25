«أبيض الشباب» يكسب لبنان بهدف في «الودية الثانية»



دبي (الاتحاد)



كسب منتخب لشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، مباراته الودية الثانية أمام لبنان بهدف، والتي أقيمت باستاد نادي الفجيرة، في اليوم الختامي لمعسكره الداخلي، سجل الهدف محمد جمعة المنصوري، والتقى المنتخبان في المباراة الودية الأولى يوم الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل 2-2.

ضمت قائمة «أبيض الشباب» في معسكره الداخلي بإمارة الفجيرة 21 لاعباً، وهم، أحمد العبيدلي «الوصل»، حمد حسين المنهالي، نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي «الجزيرة»، حمدان باسويدان، سيف بن خائف، علي عبدالله الصفار، محمد المنصوري، محمد البناي «شباب الأهلي»، راشد المزروعي، سيف الفارسي «الوصل»، سعيد عامر، سيف الكعبي، فهد جاسم «الشارقة»، سهيل البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، عيد الحمادي، محمد الزعابي «العين»، عبيد سالم بوسماح، عيسى عبدالله «النصر».