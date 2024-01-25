«ياس هيت» يقترب من قمة الفورمولا-4»



أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فريق ياس هيت للسباقات نتائجه القوية، في بطولة «الفورمولا-4» الإمارات هذا الموسم، حيث انتزع انتصاره الأول، معززاً آماله في الفوز باللقب.

وواصل ثنائي ياس هيت، كيانو الأزهري وزاك سكولار، بدايتهما الواعدة مع الجولة الثانية من موسم «الفورمولا-4» الإمارات الحافل بالتشويق، والتي استضافتها حلبة مرسى ياس، حيث سطر كيانو الأزهري اسمه في سجلات «ياس هيت» للسباق، بحصد الانتصار الأول في مسيرة الفريق في البطولة.

وأتبع السائق الشاب «16 عاماً» فوزه الأول بآخر مختتماً، الجولة في جعبته فوزين مستحقين، ليصعد إلى المركز الثاني على ترتيب البطولة.

وقال كيانو: أشعر بسعادة غامرة بحصد الفوز للمرة الأولى في سباقات بطولة الفورمولا-4» الإمارات، اقتربنا من الفوز أكثر من مرة سابقاً، واستطعنا أخيراً إضافة هذا الفوز إلى سجلاتنا، ويضفي الإنجاز على مسار حلبة مرسى ياس مزيداً من التميز إلى هذه اللحظة، وبداية الموسم إيجابية، ونأمل الحفاظ على الزخم خلال الجولات القادمة.

وواصل زاك سكولار، الذي يخوض السباقات للمرة الأولى مع «ياس هيت»، بدايته الواعدة في موسمه الأول في «الفورمولا-4» الإمارات، وتمكن السائق الشاب من تسجيل النقاط في ثلاثة من السباقات التي استضافتها حلبة مرسى ياس خلال عطلة الأسبوع، بالإضافة إلى تحقيق أفضل نتيجة له بألوان «ياس هيت» في سباقات البطولة لهذا الموسم، بوصوله في المركز الثامن، ليصعد الأسترالي «15 عاماً» إلى المركز الثالث في ترتيب السائقين المبتدئين في البطولة.

وقال زاك: سعيد بأدائي في هذا الموسم إلى الآن، كما أن وصولي ضمن المتسابقين العشرة الأوائل في سباقات عطلة الأسبوع في غاية الروعة، ويقدم الفريق أداءً قوياً خلال السباقات، ونتطلع إلى مواصلة ذلك في فبراير.

وشهدت عطلة الأسبوع مزيداً من النتائج الإيجابية لـ «ياس هيت»، تمثلت بوصول السائق الإماراتي راشد الظاهري ضمن المراكز الخمسة الأوائل في اثنين من سباقات عطلة الأسبوع، ليحتل السائق الشاب «15 عاماً» المركز الخامس في البطولة بعد ختام جولتيها الأوليتين.

ويخوض الفريق الذي يتخذ من حلبة مرسى ياس مقراً له سباقات الجولة الثالثة من بطولة «الفورمولا-4» الإمارات من 3 إلى 4 فبراير في دبي أوتودروم.