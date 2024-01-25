رئيس «يويفا»: بهذه الطريقة لن تكون هناك كرة قدم!!



أنورإبراهيم (القاهرة)

اعترف السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بأنه لا يفهم حتى الآن قاعدة احتساب لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، ودعا إلى تقليل الاعتماد على تقنية الفيديو«var» خلال المباريات، وقال سيفرين في حديث لصحيفة تلجراف، إنه لا يستوعب التفسيرات المختلفة للحكام لقاعدة احتساب لمسة اليد، التي يُمنح على أساسها هذا الفريق أو ذاك «ركلة جزاء».

وعلق قائلاً: عندما اجتمعنا ذات يوم مع 15 أو 20 من أفضل المدربين الأوروبيين، وعرضنا عليهم فيديو للمسة يد، نصفهم قالوا لمسة يد، والنصف الآخر قال ليست كذلك، فلماذا كل هذا اللبس والغموض، ويؤيد سيفرين فكرة تقييد دور تقنية الفار بالاكتفاء بإظهار الصور، ولكن من دون إشراك الحكم في اتخاذ القرار باستدعائه لرؤية الحالة بنفسه عبر الشاشة.

وسخر سيفرين أيضاً من تطبيق قاعدة التسلل بـ«المليمتر»، وعلق ساخراً: لو أنف اللاعب طويلة زيادة، يبقى في موقف تسلل؟! أعتقد أن التعليمات الممنوحة لتقنية الفار يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها، ولا تحتمل التأويل، أو الاختلاف عند تطبيقها، ولا ينبغي استدعاء حكم الساحة في كل اللقطات.

وكان سيفرين يعترض على تقنية الفار في بدايتها، ولكنه يعترف الآن بأن فضائلها كثيرة، ولا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أنه ليست هناك عودة للوراء، فالفار سيبقى، ومن الأفضل أن يبقى. وعلق قائلاً: ينبغي أن أقر حقيقة أنه ساعد كثيراً في بعض المواقف الصعبة.

ومن جهة أخرى، عارض سيفرين بشدة فكرة «الطرد المؤقت» في كرة القدم، المطروحة مؤخراً على المجلس الدولي لكرة القدم الذي يضع قوانين اللعبة. وعلق قائلاً: لو تم تطبيق هذه القاعدة، لن تكون كرة قدم. وشدد على أن «اليويفا» لن يستخدمها في المسابقات الأوروبية مهما كان الثمن.

دعونا نترك كرة القدم كما هي، فنحن لسنا بحاجة إلى تغيير القواعد، ولسنا بحاجة للشهرة، بأن يقال إننا أشخاص مهمون غيّروا وجه كرة القدم، ولسنا أيضاً بحاجة إلى تغيير كرة القدم، نحن مجرد «عابرين»، وسنرحل أجلاً أو عاجلاً.