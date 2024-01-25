الجمعة 26 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس «يويفا»: بهذه الطريقة لن تكون هناك كرة قدم!!

رئيس «يويفا»: بهذه الطريقة لن تكون هناك كرة قدم!!
25 يناير 2024 14:29


أنورإبراهيم (القاهرة)

 

 

اعترف السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بأنه لا يفهم حتى الآن قاعدة احتساب لمسة اليد داخل منطقة الجزاء، ودعا إلى تقليل الاعتماد على تقنية الفيديو«var» خلال المباريات، وقال سيفرين في حديث لصحيفة تلجراف، إنه لا يستوعب التفسيرات المختلفة للحكام لقاعدة احتساب لمسة اليد، التي يُمنح على أساسها هذا الفريق أو ذاك «ركلة جزاء».
وعلق قائلاً: عندما اجتمعنا ذات يوم مع 15 أو 20 من أفضل المدربين الأوروبيين، وعرضنا عليهم فيديو للمسة يد، نصفهم قالوا لمسة يد، والنصف الآخر قال ليست كذلك، فلماذا كل هذا اللبس والغموض، ويؤيد سيفرين فكرة تقييد دور تقنية الفار بالاكتفاء بإظهار الصور، ولكن من دون إشراك الحكم في اتخاذ القرار باستدعائه لرؤية الحالة بنفسه عبر الشاشة.
وسخر سيفرين أيضاً من تطبيق قاعدة التسلل بـ«المليمتر»، وعلق ساخراً: لو أنف اللاعب طويلة زيادة، يبقى في موقف تسلل؟! أعتقد أن التعليمات الممنوحة لتقنية الفار يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها، ولا تحتمل التأويل، أو الاختلاف عند تطبيقها، ولا ينبغي استدعاء حكم الساحة في كل اللقطات.
وكان سيفرين يعترض على تقنية الفار في بدايتها، ولكنه يعترف الآن بأن فضائلها كثيرة، ولا يمكن تجاهلها، مشيراً إلى أنه ليست هناك عودة للوراء، فالفار سيبقى، ومن الأفضل أن يبقى. وعلق قائلاً: ينبغي أن أقر حقيقة أنه ساعد كثيراً في بعض المواقف الصعبة.
ومن جهة أخرى، عارض سيفرين بشدة فكرة «الطرد المؤقت» في كرة القدم، المطروحة مؤخراً على المجلس الدولي لكرة القدم الذي يضع قوانين اللعبة. وعلق قائلاً: لو تم تطبيق هذه القاعدة، لن تكون كرة قدم. وشدد على أن «اليويفا» لن يستخدمها في المسابقات الأوروبية مهما كان الثمن.
دعونا نترك كرة القدم كما هي، فنحن لسنا بحاجة إلى تغيير القواعد، ولسنا بحاجة للشهرة، بأن يقال إننا أشخاص مهمون غيّروا وجه كرة القدم، ولسنا أيضاً بحاجة إلى تغيير كرة القدم، نحن مجرد «عابرين»، وسنرحل أجلاً أو عاجلاً.

يويفا
اليويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
تقنية الفيديو
تقنية الفار
آخر الأخبار
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
الرياضة
«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا
اليوم 09:09
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب تركيا
اليوم 08:58
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
الرياضة
«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!
اليوم 08:46
مروحية "إنجينويتي" تحلق فوق المريخ
الترفيه
"ناسا": عطل ينهي مهمة المروحية "إنجينويتي" على المريخ
اليوم 08:44
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
الرياضة
بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©