800 لاعب ولاعبة في «مدارس الشطرنج»



الذيد (الاتحاد)



شارك أكثر 800 لاعب ولاعبة، في «النسخة الثانية» من بطولة المدارس الحكومية للشطرنج للذكور والإناث والتي نظمها اتحاد الشطرنج، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم بصالة نادي الذيد الثقافي للشطرنج

أكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد أن البطولة تمثل من مخرجات مشروع نشر اللعبة في المدارس، وهو المشروع الذي أعلن عنه الاتحاد في شراكة مجتمعية ناجحة مع مؤسسة الإمارات للتعليم، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي والأندية الأعضاء، وهو مشروع المستقبل لاكتشاف المواهب.

وأضاف أن الاتحاد نظم دورة لتأهيل المعلمين، وأعد كتباً لتأهيل المعلمين والطلاب، وبدأ المشروع في مدارس دبي، وانتقل إلى الشارقة، ويتواصل نشر اللعبة في بقية إمارات الدولة.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى جميع المؤسسات التي تعاونت مع الاتحاد في المشروع الوطني، خاصة مؤسسة الإمارات للتعليم والأندية الشطرنجية، وقال: ننتظر أن يسفر التعاون عن مواهب واعدة لمستقبل الشطرنج الإماراتي، كما يعتبر المشروع خطوة على الطريق الصحيح، في تبني أفكار تطويرية، من شأنها تطور من مستوى اللعبة، وتقود أبطال الإمارات نحو منصات التتويج في البطولات الخارجية.

وأسفرت النهائيات في فئة الإناث عن فوز فاطمة عتيق من الشارقة بالمركز الأول للمرحلة الأولى، وريم سيف من دبي بالمركز الأول للمرحلة الثانية، وشوق يوسف من رأس الخيمة للمرحلة الثالثة، وأسماء محمود من الشارقة للصف الرابع.

وفازت عالية الحرازي من أبوظبي بلقب المرحلة الخامسة، وموزة سلطان الكتبي من الشارقة للمرحلة السادسة، وعهود عيسى من الشارقة بطلة المرحلة السابعة، وحور ناصر المركز الأول للمرحلة الثامنة، وشيخة المريخي من العين بطلة المرحلة التاسعة، ودلال البلوشي من رأس الخيمة للمرحلة العاشرة، ومريم محمد من الشارقة للمرحلة الحادية عشر، بينما فازت عائشة محمد عبدالله بالمركز الأول للمرحلة الثانية عشر.

وفي فئة الذكور، تصدر باسم حمد من دبي المركز الأول للمرحلة الأولى، وسيف بامطرف من الشارقة أول المرحلة الثانية، وسلطان آل علي من الشارقة للمرحلة الثالثة، وصقر خميس من الشارقة للمرحلة الرابعة، وحمدان محمد من الشارقة بطل المرحلة الخامسة، وسيف مهند الحوسني من الشارقة للمرحلة السادسة، وسلطان جابر الزرعوني من الشارقة للمرحلة السابعة، حمد محمد عبيد للمرحلة الثامنة، وخلفان المنصوري من الفجيرة للمرحلة التاسعة، وحميد عبدالله من الفجيرة للمرحلة العاشرة، وحمد عيسى من دبي للمرحلة الحادية عشر، بينما أحرز عيسى عبدالرحيم من دبي لقب المرحلة الثانية عشر.