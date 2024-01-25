الوحدة يستفيد من «الرباعية» في تجربة الشباب



مصطفى الديب (أبوظبي)



رغم الخسارة أمام الاتفاق السعودي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، إلا أن الوحدة حقق مكاسب عدة من تنظيم البطولة الودية التي ضمت مع الاتفاق كلاً من الزمالك المصري وأم صلال القطري، حيث استفاد «العنابي» من تجربة عدد من اللاعبين الشباب الذين ظهروا للمرة الأولى مع الفريق، كما أن المدرب الصربي جوران استطاع التعرف على قدرات اللاعبين في الملعب، لا سيما أن مباراتي البطولة أول تجربة له مع الفريق.

ولم يكن الوحدة هو الفائز الوحيد من البطولة، حيث حقق الاتفاق مكاسب عدة بتجربة عناصره الجديدة، وكذلك بالتفوق المعنوي بحصد اللقب، وهو حال أم صلال الذي حقق فوزاً معنوياً على الزمالك بهدفين، ويبقى الأخير «الخاسر الوحيد» في «المعترك الودي»، خاصة أن البطولة كشفت عن فراغ الفريق، وعدم امتلاكه للاعبين متميزين، وحاجته للدعم بصفقات فورية، وكذلك مدرب أجنبي، بعد فشل معتمد جمال في وضع بصمة مع الفريق، وخسر الزمالك مباراتي البطولة أمام الوحدة بثلاثية، وأمام أم صلال بثنائية، الأمر الذي أغضب جماهير النادي كثيراً، حتى وإن كانت البطولة ودية، إلا أن آراء الجميع تؤكد أن مستوى الزمالك سيئ، ولا يليق به هذا «الظهور الضعيف».

من جهته، أعرب البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة عن ارتياحه بالمستوى الذي ظهر عليه «العنابي» في البطولة الودية، رغم افتقاده لعدد من الأساسيين، مشيراً إلى أن «أصحاب السعادة» حقق أقصى استفادة من المشاركة في البطولة خلال فترة التوقف الدولي، وهو الأهم في المرحلة الحالية.

وقال: أعتقد أن «العنابي» أظهر أداء ومستوى جيداً، وفزنا على نادٍ كبير في مصر وأفريقيا مثل الزمالك، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتفاق، ولم تُحسم المباراة الختامية إلا بركلات الترجيح.

وأضاف: بكل تأكيد الاستفادة الفنية كبيرة، خاصة أننا لعبنا في مواجهة لاعبين كنا نشاهدهم في التليفزيون، ولعبوا مع أندية كبيرة في أوروبا، مثل فينالدوم، وموسى ديمبلي، وغيرهم، وهو ما يعود بالفائدة على اللاعبين، خاصة الشباب الذين حصلوا على فرصة المشاركة، واكتسبوا خبرات كبيرة من البطولة.

وأكد بيمنتا أن المدير الفني جوران يقوم بعمل جيد مع الوحدة منذ توليه مهمة تدريب الفريق، موضحاً أن «العنابي» يتطور من ناحية الأداء، في ظل العمل الجاد والجهد الكبير الذي يبذله الجميع.