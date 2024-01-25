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الرياضة

«دبي البحري» ينظم بطولة الخليج لأصحاب الهمم في الشراع الحديث

«دبي البحري» ينظم بطولة الخليج لأصحاب الهمم في الشراع الحديث
25 يناير 2024 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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استعرض مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في اجتماعه، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، أهم الفعاليات المرتقبة والمستحدثة في «روزنامة» موسم 2023-2024، ومنها التحضير لاستضافة بطولة الخليج الأولى لأصحاب الهمم للشراع الحديث تحت مظلة الأولمبياد الخاص العالمي والأولمبياد الخاص الإماراتي من 4 إلى 8 مارس المقبل.
وأعلن مجلس إدارة النادي ترحيبه الكامل باستضافة البطولة المرتقبة، والتي تجمع شريحة مهمة في المجتمع، وتدعم أهداف النادي المجتمعية، في الاهتمام بمختلف الفئات، وتعزز من جهوده التي انطلقت منذ مواسم، لتفعيل هذا الجانب، حيث يجمع الحدث جميع منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي
وبارك مجلس الإدارة النجاح الكبير الذي حققه النادي، بعد تعاقد إدارة الفيكتوري، لتكون الجهة المنفذة للعمليات التشغيلية لفريق ميامي للزوارق السريعة الذي يشارك في جولات بطولة العالم للزوارق الكهربائية التي تنطلق فبراير المقبل من جدة في السعودية.
واعتمد مجلس الإدارة مشاركة فريق الفيكتوري للزوارق السريعة «الفورمولا-1» في النسخة الجديدة من بطولة العالم 2024، من أجل استكمال الطموحات، ومواصلة النجاحات التي حققها الفريق العام الماضي، بحصوله على المركز الثاني في الترتيب العام، حيث تبدأ البطولة العالمية هذا العام من إندونيسيا التي تستضيف الجولة الأولى من 23 إلى 25 فبراير المقبل.
وأوعز النادي إلى الإدارة التنفيذية العمل على التجهيز والتحضير، للمشاركة في الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب، والتي تعقد في واجهة دبي هاربور من 28 فبراير إلى 3 مارس المقبل، عبر جناح النادي وإبراز دور النادي، في إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وتطوير الرياضات البحرية، وأيضاً بصمات إدارة الفيكتوري في صناعة وتطوير الزوارق السريعة، بمختلف أنواعها والمحركات البحرية.

الإمارات
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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