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الرياضة

العين تستضيف المرحلة الثالثة من «تحدي باها أبوظبي»

العين تستضيف المرحلة الثالثة من «تحدي باها أبوظبي»
25 يناير 2024 15:32


أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق السبت المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من «تحدي باها أبوظبي»، في منطقة العين، بالقرب من مطار العين الدولي، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.
وتقام المرحلة الثالثة للتحدي، بمشاركة فئات السيارات والدراجات النارية والكواد والباجيز، ويضم التحدي المجتمعي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويركز التحدي على تطوير المواهب، كما يوفر منصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة، مع إمكانية الفوز بجوائز مالية تساعدهم في الاستمرار والتطور في هذه الرياضة، كما يلعب التحدي دوراً مهماً في صقل مهارات المواهب وإعدادهم للمشاركة في المحافل الدولية.
ويضم الموسم الأول من تحدي باها أبوظبي 4 مراحل، الأولى أقيمت في تلال سويحان في أكتوبر الماضي، والثانية في ليوا في ديسمبر، فيما ستقام الثالثة في العين، وأخيراً المرحلة الرابعة ستقام يوم 17 فبراير المقبل في تلال سويحان.

 

الإمارات
أبوظبي
العين
الدراجات النارية
مجلس أبوظبي الرياضي
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