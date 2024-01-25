حمدان سعيد: «دولية دبي» أفضل إعداد لتصفيات آسيا



علي معالي (دبي)



ودع منتخب كرة السلة «النسخة 33» من بطولة دبي الدولية، بالخسارة أمام بيروت 94-100 في المباراة الأخيرة بالمجموعة الثانية، جاء تفوق الفريق اللبناني في الوقت الإضافي، بعد التعادل 89-89 في الوقت الأصلي.

انتهت الأرباع الثلاثة الأولى لمصلحة منتخبنا 21- 20، 26- 24، 27- 23، وفي الربعين الرابع والخامس نجح بيروت في التقدم 22- 15، و11- 5.

أهدر المنتخب فرصة حسم المباراة في الوقت الأصلي، لولا الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، ومع ذلك فإن التجربة جاءت مفيدة من الجوانب كافة لـ «الأبيض».

وعبر حمدان سعيد الزعابي نجم الوحدة والمنتخب الأسبق، عضو مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته في قدرات لاعبي المنتخب خلال الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، وقال: نملك مجموعة متميزة من اللاعبين وهم مزيج بين الشباب والخبرة، وانتظرونا بمستوى أقوى ومختلف في التصفيات القارية، بعد التجارب القوية في دولية دبي، خاصة وأن هناك برنامجاً متميزاً ينتظر الفريق في الأيام المقبلة، قبل لقاء البحرين.

وقال: البطولة ظهرت بمستوى عالٍ بوجود 12 فريقاً قدموا فنون اللعبة، فضلاً عن الحضور الجماهيري الكبير، وظهرت المستويات متقاربة بين عدد كبير بين الفرق.

وأضاف: محطة دبي الدولية أفضل إعداد للمنتخب قبل التصفيات الآسيوية المقبلة، وأعتقد أن الفريق خرج بالاستفادة الكاملة من النسخة الحالية، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، وكذلك الزخم الجماهيري الكبير، خاصة أننا نلتقي في مباريات آسيوية جماهيرية أمام البحرين وسوريا ولبنان، ويضع الجهاز الفني اللمسات النهائية على المنتخب في المعسكر الخارجي عقب نهاية البطولة.

وقال: واجه منتخبنا بعض المشاكل قبل البطولة، خاصة في إقامة المعسكر، والفريق مكتمل العناصر، وهناك لاعبون لم يتواجدوا بشكل منتظم في التدريبات والمعسكر، والبطولة الحالية بسبب ظروف العمل، ولم يشارك على سبيل المثال جاسم ومحمد وراشد ناصر في أول مباراتين، وهناك مخطط يتم تنفيذه بدقة بالاتفاق مع د.منير بن الحبيب المدرب، وعبداللطيف الفردان رئيس لجنة المنتخبات للوصول إلى أفضل المستوى قبل أول مباراة في تصفيات آسيا أمام البحرين 23 فبراير المقبل.

وأضاف: الرياضي وسترونج جروب قدما مستويات جيدة، والمفاجأة فيما قدمه النصر من مستويات نتائج، والمفاجأة الأخرى تكمن التراجع الكبير في مستوى الحكمة وخروجه المبكر من البطولة.