كأس أفريقيا تضع «الذكاء الاصطناعي» في حرج!



عمرو عبيد (القاهرة)



لا تخضع مباريات كرة القدم ونتائجها إلى التحليل المنطقي والإحصائي الذي يقوم به «الكمبيوتر العملاق»، التابع لشركات التحليل الرياضي الكُبرى، إلا في مرات نادرة وباستثناءات محدودة، صحيح أن «أوبتا» نشرت تقريراً قبل انطلاق الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية، حول توقعات الكمبيوتر التحليلي لاسم المنتخب الفائز بـ «الكان»، وهو السنغال، الذي يشق طريقه بقوة ونجاح حتى الآن في «النُسخة الإيفوارية»، إلا أن بقية التوقعات والنسب الخاصة بكثير من المنتخبات الأخرى اختلفت تماماً، إذ يبدو أن مفاجآت الدور الأول الأفريقي «ضربت» توقعات «الكمبيوتر العملاق» بقوة هذه المرة.

وكان «أسود التيرانجا» متصدراً لقائمة توقعات الفائز بـ «الكأس السمراء» خلال تقرير «أوبتا» الأول قبل ما يقارب أسبوعين، بنسبة 12.8%، لكنها ارتفعت بالطبع بعد نهاية الدور الأول، بـ «علامة كاملة» ونجاعة هجومية وصلابة دفاعية وأداء ثابت، قد يبدو الأفضل بين المنافسين جميعهم، لتبلغ 20.1% حالياً، في حين اختفى منتخب كوت ديفوار من «قائمة توب 5» المُرشحة للفوز باللقب، حيث كان وصيفاً قبل انطلاق «بطولته» بنسبة 12.1%، إلا أن نتائجه المخيبة وبلوغه دور الـ 16 بـ «معجزة»، دفعت النسبة إلى التراجع بشدة لتبلغ 4.8% فقط، خارج قائمة أقوى المُرشحين رغم إقامة البطولة على أرضه.

على الجانب الآخر، تقدمت المغرب خطوة واحدة حسب رؤية «الكمبيوتر العملاق» الحالية، بعدما كانت تحتل المركز الثالث قبل بدء «الكان» بنسبة 11.1% في قائمة أبرز المرشحين، حيث بات «أسود الأطلس» ثاني أقوى المنتخبات قدرة على نيل اللقب بـ 16.4%، بعد السنغال مباشرة، وعبر المغرب إلى الدور الثاني بهدوء وبلا أزمات على مستوى النتائج مثلما حدث مع «الصدمات العربية» الأخرى في الدور الأول، لاسيما الجزائر الذي كان «رابع المرشحين» لنيل الكأس حسب توقعات «أوبتا» منذ أسبوعين، بنسبة 9.7%، ليُفاجئ «محاربو الصحراء» الجميع بالإقصاء المُبكر والخروج «المهين»، بتعادلين وهزيمة دون تحقيق أي فوز، ليتذيل مجموعته.

المنتخب النيجيري هو الآخر عدّل من وضعه بصورة جيدة جداً خلال مرحلة المجموعات، حيث كان خارج قائمة «الـ 5 الكبار» قبل انطلاقها، وتوقع «الكمبيوتر» عودة «النسور الخُضر» إلى قمة «القارة السمراء» بنسبة 8.1%، لكنَّ فوزين وتعادل واحد بينهما انتصار «قوي» على أصحاب الأرض، قفز بـ «النسور» إلى المركز الثالث ضمن المرشحين الحاليين بـ 13.1% واضعاً «الذكاء الاصطناعي» في حرج واضح.

والطريف أن المنتخب المصري كان المُرشح الخامس للفوز باللقب قبل البطولة، لكن نسبته لم تكن كبيرة، حيث لم تتجاوز 8.5%، بينما صار حالياً في المرتبة الرابعة عبر توقعات «أوبتا» التحليلية، بنسبة «أقل» عما كان عليه حاله في البداية، حيث بلغت 7.7% فقط، لا سيما بعد التعادلات الـ 3 المتتالية والأداء «المذبذب» الذي قدمه لاعبوه خلال المواجهات جميعها.

أخيراً، اقتحمت منتخبات عدة أخرى القائمة بصورة «مثيرة»، خاصة الرأس الأخضر الذي كان يملك نسبة ترشيح للفوز باللقب لم تتجاوز 0.9% قبل انطلاق البطولة، إلا أنه قفز إلى المركز السابع حالياً بنسبة 4.8%، وكذلك يوجَد منتخب غينيا الاستوائية بقوة بنسبة 4.3%، في حين أنه كان خارج التوقعات تماماً قبل أسبوعين، وهو ما ينطبق على أنجولا وناميبيا أيضاً، مع الاعتراف بأن النسب «محدودة» بالطبع، بواقع 2.3% و1.2% على الترتيب.