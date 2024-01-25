4 مباريات لـ «أبيض الشاطئية»

دبي (الاتحاد)



يُكثف منتخب كرة القدم الشاطئية تحضيراته النهائية استعداداً لمشاركته في «النسخة 12» لمونديال الشاطئية، الذي تستضيفه الإمارات من 15 إلى 25 فبراير المقبل، على ملعب حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً، ويلعب «الأبيض» في المجموعة الأولى، إلى جانب مصر وإيطاليا وأميركا.

ودشن منتخبنا الوطني معسكره الداخلي بأداء حصته التدريبية الأولى على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز، وبمشاركة 18 لاعباً، وهم: حميد جمال، محمد الجسمي، سعيد عيد، عبدالرحمن محمد، وليد المحمدي، علي المحمدي، وليد بشر، أحمد بشر، راشد عيد، عباس علي، هيثم الكعبي، كمال علي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، هشام منتصر، أحمد الملاحي، محمد عبيد، راشد عبيد.

ويخوض «أبيض الشاطئية» في المعسكر 4 مواجهات ودية أمام روسيا 31 يناير و2 فبراير، والمكسيك 6 فبراير، ومنتخب بيلاروسيا 8 فبراير.

من جهته، أشاد عمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية بجهود الجهاز الفني ولاعبي المنتخب خلال فترات الإعداد الماضية، حيث يحرص مجلس إدارة الاتحاد على رفع أداء منتخبنا، عبر مجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية، ولعب مباريات والمشاركة في بطولات دولية ودية.

وأشار إلى أن صفوف «أبيض الشاطئية» تضم مجموعة من اللاعبين من أصحاب الخبرات الكبيرة، غالبيتهم شاركوا في النسخ السابقة من المونديال العالمي، واكتسبوا خبرات كبيرة، وعزيمة وإصرار على تحقيق إنجاز رياضي جديد لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، التي حققت حضوراً واضحاً على المستويين القاري والدولي، وأن هذا التطور وضع منتخبنا في المركز الثامن على المستوى الدولي والثاني آسيوياً والأول على مستوى المنتخبات العربية في آخر تصنيف للاتحاد الدولي.

واختتم منتخبنا معسكره الخارجي في البرازيل، من 3 إلى 21 يناير الماضي، وشارك خلاله في بطولة دولية ودية ضمت البرازيل وأميركا والمغرب، وخاض 4 مباريات ودية أمام فرق برازيلية.