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الرياضة

تعرف على النتائج الكاملة لكأس آسيا

تعرف على النتائج الكاملة لكأس آسيا
25 يناير 2024 19:34

في ما يلي نتائج مباريات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر حتى 10 فبراير 2024 
الجمعة 12 يناير:
قطر - لبنان 3-0
السبت 13 يناير:
أستراليا - الهند 2-0
الصين - طاجيكستان 0-0
أوزبكستان - سوريا 0-0
الأحد يناير:
اليابان - فيتنام 4-2
الإمارات - هونج كونج 3-1
إيران - فلسطين 4-1
الإثنين 15 يناير:
كوريا الجنوبية - البحرين 3-1
إندونيسيا - العراق 1-3
ماليزيا - الأردن 0-4
الثلاثاء 16 يناير:
تايلاند - قيرغيزستان 2-0
السعودية - عمان 2-1
الأربعاء 17 يناير:
لبنان - الصين 0-0
طاجيكستان - قطر 0-1
الخميس 18 يناير:
سوريا - أستراليا 0-1
الهند - أوزبكستان 0-3
فلسطين - الامارات 1-1
الجمعة 19 يناير:
العراق - اليابان 2-1
فيتنام - إندونيسيا 0-1
هونج كونج - إيران 0-1
السبت 20يناير:
الأردن - كوريا الجنوبية 2-2
البحرين - ماليزيا 1-0
الأحد 21 يناير:
عمان - تايلاند 0-0
قيرغيزستان - السعودية 0-2
الإثنين 22 يناير:
طاجيكستان - لبنان 2-1
قطر - الصين 1-0
الثلاثاء 23 يناير:
سوريا - الهند 1-0
أستراليا - أوزبكستان 1-1
هونج كونج - فلسطين 0-3
إيران - الإمارات 2-1
الأربعاء 24 يناير:
اليابان - إندونيسيا 3-1
العراق - فيتنام 3-2
الخميس 25 يناير:
كوريا الجنوبية - ماليزيا 3-3
الأردن - البحرين 0-1 

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