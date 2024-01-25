تعرف على النتائج الكاملة لكأس آسيا

في ما يلي نتائج مباريات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر حتى 10 فبراير 2024

الجمعة 12 يناير:

قطر - لبنان 3-0

السبت 13 يناير:

أستراليا - الهند 2-0

الصين - طاجيكستان 0-0

أوزبكستان - سوريا 0-0

الأحد يناير:

اليابان - فيتنام 4-2

الإمارات - هونج كونج 3-1

إيران - فلسطين 4-1

الإثنين 15 يناير:

كوريا الجنوبية - البحرين 3-1

إندونيسيا - العراق 1-3

ماليزيا - الأردن 0-4

الثلاثاء 16 يناير:

تايلاند - قيرغيزستان 2-0

السعودية - عمان 2-1

الأربعاء 17 يناير:

لبنان - الصين 0-0

طاجيكستان - قطر 0-1

الخميس 18 يناير:

سوريا - أستراليا 0-1

الهند - أوزبكستان 0-3

فلسطين - الامارات 1-1

الجمعة 19 يناير:

العراق - اليابان 2-1

فيتنام - إندونيسيا 0-1

هونج كونج - إيران 0-1

السبت 20يناير:

الأردن - كوريا الجنوبية 2-2

البحرين - ماليزيا 1-0

الأحد 21 يناير:

عمان - تايلاند 0-0

قيرغيزستان - السعودية 0-2

الإثنين 22 يناير:

طاجيكستان - لبنان 2-1

قطر - الصين 1-0

الثلاثاء 23 يناير:

سوريا - الهند 1-0

أستراليا - أوزبكستان 1-1

هونج كونج - فلسطين 0-3

إيران - الإمارات 2-1

الأربعاء 24 يناير:

اليابان - إندونيسيا 3-1

العراق - فيتنام 3-2

الخميس 25 يناير:

كوريا الجنوبية - ماليزيا 3-3

الأردن - البحرين 0-1