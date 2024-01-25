كوريا تحتفل باستقبال هدف ماليزي!



الدوحة (أ ف ب)

في مجموعة رفضت منتخباتها احتلال الصدارة، لتفادي مواجهة اليابان في ثمن النهائي، تبوّأت البحرين المركز الأول، بفوزها على الأردن 1-0، فيما تعادلت كوريا الجنوبية القوية، بشكل مفاجئ في الثواني الأخيرة مع ماليزيا المتواضعة 3-3، في ختام دور المجموعات لكأس آسيا في كرة القدم في قطر، وللمفارقة، فإن جمهور المنتخب الكوري احتفل بالهدف الماليزي، كونه جنّبهم مواجهة اليابان.

ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط في المجموعة الخامسة، لتضرب موعداً مع «الساموراي الأزرق»، مقابل 5 نقاط لكوريا الجنوبية و4 نقاط للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقاً.

في المباراة الأولى على استاد خليفة الدولي أمام 39650 متفرجاً، سجّل عبدالله يوسف هدف المباراة الوحيد «34».

وعمّا إذا كان تعمّد الخسارة في المباراة، قال مدرب الأردن المغربي الحسين عموتا «اختيار هذه التشكيلة كان ضرورياً طالما ضمنّا التأهل، كانت مغامرة أن ندخل بكل اللاعبين الأساسيين، كانت هناك إصابة خفيفة لمحمود المرضي، وتخاذلنا في بعض الأوقات وفقدنا التركيز، الأهم هو المباراة التالية».

في المقابل، قال البحريني علي مدن «خلافاً للأردن وكوريا دخلنا بحسابات مختلفة، أعتقد أنها من أصعب المجموعات والأهم أننا تأهلنا، والنتيجة لم تكن بين أيدينا وتعيّن علينا الفوز، الأردن غاب عنه أساسيوه وهذا حقّ طبيعي لهم بالمحافظة على اللاعبين في الدور المقبل».

ودخل الأردن اللقاء وهو ضامن بلوغ الدور الثاني، لا سيما بعد سقوط إندونيسيا أمام اليابان 1-3 وتجمّد رصيدها عند 3 نقاط، في حين دخلها المنتخب البحريني «3 نقاط»، وهو في حاجة الى التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف.

وكانت المفاجأة عدم مشاركة نجم منتخب الأردن وجناح مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أساسياً، وهو الذي تألّق في أول مباراتين ضد ماليزيا «4-0»، وكوريا الجنوبية «2-2»، في حين غاب لاعب الوسط نور الروابدة بداعي كسر في أحد الأضلع لينتهي مشواره في البطولة.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر علي مدن كرة أمامية متقنة، باتجاه عبدالله يوسف الذي سار بالكرة من منتصف الملعب، وانفرد بالحارس، قبل أن يسدّد بعيداً عن متناوله لتستقر في الزاوية السفلى «34».

وفي المباراة الثانية على استاد الجنوب في الوكرة، سجل لكوريا الجنوبية جيونج وو-يوونج «21«، سييهان حازمي «83 خطأ في مرمى فريقه»، والنجم سون هيونج-مين «99 من ضربة جزاء»، ولماليزيا فيصل حليم «51»، عريف أيمن «62 من ضربة جزاء» وروميل موراليس «105»، واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني وتحاشت بالتالي مواجهة قوية ضد اليابان.