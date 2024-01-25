شيفتشينكو رئيساً للاتحاد الأوكراني

كييف (أ ف ب)



انتخب النجم الدولي السابق المهاجم الأوكراني أندري شيفتشينكو رئيساً لاتحاد بلاده في كرة القدم، متعهداً بتطوير الرياضة.

وقال شيفتشينكو «47 عاماً» عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، بعد انتخابه «تنتظرنا مهمة كبيرة ومسؤولية ضخمة، وهي تطوير كرة القدم الأوكرانية في أصعب وقت في تاريخ أوكرانيا».

وأكد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2004 خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه يسعى جاهداً لتطوير اللعبة.

كما تعهد مهاجم تشيلسي الإنجليزي وميلان ودينامو كييف السابق بالقضاء على الفساد في الاتحاد، في أعقاب فضيحة كسب غير مشروع أدت إلى اعتقال سلفه بتهم الاحتيال.

ومنذ الغزو الروسي في فبراير 2022، سعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تعزيز أجندة مكافحة الفساد داخلياً، وهو مطلب رئيسي في محاولة كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأردف شيفتشينكو «من المهم جداً بالنسبة لنا أن نكون شفافين»، أشرف على تدريب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2021 وقاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2020، حيث خسر أمام إنجلترا.

وتأثرت كرة القدم في أوكرانيا من الحرب، إذ توقف الموسم وتم نقل المباريات إلى الجزء الغربي الأكثر أماناً، كما اضطر المنتخب الوطني للعب مبارياته البيتيّة عند الجارة بولندا،

وتخوض أوكرانيا حالياً الملحق المؤهل لنهائيات أمم أوروبا 2024.