«دفعة» بـ 3 مباريات!



برلين (أ ف ب)



أوقفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم مدرّب أونيون برلين الكرواتي نيناد بييلتسا ثلاث مباريات، بعد دفعه جناح بايرن ميونيخ لوروا ساني، خلال مواجهة الفريقين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة.

وقام بييلتسا بدفع ساني مرتين خلال اللقاء الذي فاز به بايرن 1-0 في ميونيخ، بعدما كان الدولي الألماني يسعى لأخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس، وتلقى مدرب أونيون بطاقة حمراء مباشرة ليطرد من اللقاء.

ومن جهتها، قامت محكمة الاتحاد الألماني «دي أف بي» بفرض عقوبة إيقاف لثلاث مباريات بحق المدرب الكرواتي، إضافة الى تغريمه 25 ألف يورو بسبب تصرفه غير الرياضي.

وأصدر أونيون بياناً أبدى فيه تأييده للعقوبة، مشيراً إلى عدم نيته استئناف القرار.

وبعد المباراة، صرّح بييلتسا بأنّ ساني «اقترب منه واستفزه»، ولكنه اعترف بأنّ «تصرفه لا يجب التسامح معه، وأتفهم البطاقة الحمراء».

وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يقبع أونيون في المركز الخامس عشر هذا الموسم. بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ويستهل بييلتسا عقوبته بالغياب عن المباراة على أرضه أمام دارمشتات «الأحد» في الدوري، ومن ثمّ عن المباراتين خارج الديار أمام لايبزج وماينز.