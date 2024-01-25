عُمان تودّع كأس آسيا



الدوحة (أ ف ب)



ودّعت عُمان كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر بتعادلها مع قيرغيزستان 1-1، ضمن منافسات المجموعة السادسة على استاد عبدالله بن خليفة.

وكانت عُمان في حاجة إلى الفوز، لكي تضمن آخر بطاقة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست، لتكتفي بنقطتين فقط، فتأهلت على حسابها إندونيسيا التي حصدت 3 نقاط في المجموعة الرابعة، وأكملت عقد المنتخبات في ثمن النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت السعودية سلباً مع تايلاند التي ستواجه إندونيسيا في ثمن النهائي، فبقيت الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط وستواجه كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، مقابل 5 نقاط للثانية.