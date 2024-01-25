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الرياضة

الحبتور وبنجاش يفوزان في «فضية للبولو»

الحبتور وبنجاش يفوزان في «فضية للبولو»
26 يناير 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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حقق فريق الحبتور الفوز على ذئاب دبي بفارق هدف 13-12 في افتتاح الجولة الثانية من كأس دبي الفضية للبولو المقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ليواصل الحبتور انتصاراته للجولة الثانية على التوالي، فيما خسر الذئاب في أول مباراتين، فيما فاز بنجاش على فريق الإمارات بنتيجة 12 ونصف هدف مقابل 10 أهداف، ويتساوى الإمارات وبنجاش برصيد نقطتين لكل منهما، وتجمع الجولة الثالثة غداً بين الإمارات والحبتور، بينما سيلعب فريق بنجاش مع فريق الذئاب.
وطبقاً لنظام البطولة، يتأهل متصدر الدور الأول بعد الجولة الثالثة إلى النهائي مباشرة، فيما سيلعب الثاني والثالث في الدور قبل النهائي والفائز يصعد للنهائي، والخاسر يلتقي الرابع على كأس الترضية يوم السبت 3 فبراير المقبل. 
وشهدت البطولة حتى الآن 86 هدفاً وتصدر بانيللو نجم ذئاب دبي قائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً يليه بوتيستا لاعب فريق الحبتور برصيد 14 هدفاً ثم تومي بيريزفورد وكابيللا في المركز الثالث برصيد 11 هدفاً.

كأس دبي الفضية للبولو
دبي
بنجاش
فريق الحبتور
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