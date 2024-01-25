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الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تشهد نهائيات «التلواح الذهبي»

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تشهد نهائيات «التلواح الذهبي»
26 يناير 2024 00:56

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حلق «آر بي جي» لعبد العزيز مبارك المعاضيد، بلقب الشوط النهائي للجير تبع - فرخ فئة دول مجلس التعاون الخليجي، في اليوم الرابع عشر من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ويختتم غداً.
وحل وصيفاً لهذا الشوط «دوجا» لفريق «كيو ار» وجاء في المركز الثالث «جي تي فرحان 24» لمحمد عبد الوهاب أحمد الهاجري، وفي الشوط النهائي للجير تبع - جرناس ذهب اللقب إلى «تي 26» لـ«كيو آر»، وتبعه «تي 14» لـ«بي اتس آر» و«مرزوق» لأحمد إبراهيم أحمد مندي.
واقتنص «الشامخ» لحمد عبد الله العرجاني، لقب الشوط النهائي للجير شاهين فرخ، في فئة دول مجلس التعاون الخليجي، وتبعه «مترك» لحمد عبدالله العرجاني أيضاً، و«جي 4» لعبدالله بن إبراهيم البوعنين.
وفاز «بشير جي اس 33» لأحمد عبد الوهاب الهاجري بلقب الشوط النهائي للجير شاهين - جرناس، وتبعه «فتاك» لفريق دسمان، و«اتس 289» لحمد عبدالله غصين العرجاني، وفي نهائي شوط القرموشة - فرخ لفئة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن اللقب نصيب «نون» لعبدالله سعيد المري، وتبعه «40» لفريق «كيو آر» و«دمعة» لحمد عبدالله العرجاني.
وحلقت «مرعوشة» لحمد عبدالله العرجاني، بلقب الشوط النهائي للقرموشة جرناس، لفئة دول مجلس التعاون الخليجي، لتؤكد تألق طيور حمد عبدالله العرجاني في اليوم المثير، وحلت «هيبة» في الوصافة «وجي 70» في المركز الثالث.
وتواصل البطولة منافساتها في اليوم، قبل إسدال الستار غداً، حيث تقام فعاليات الأشواط النهائية التلواح الذهبي لفئات الشيوخ والعامة مفتوح والعامة ملاك.

الصيد بالصقور
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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