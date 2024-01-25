دبي تطلق أول بطولة في العالم للبدلات النفاثة 28 فبراير

دبي (وام)

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن مجلس دبي الرياضي إطلاق «بطولة دبي للبدلات النفاثة»، أول سباق في العالم للطيران من دون طائرة، وباستخدام بدلات ذات محركات نفاثة، 28 فبراير المقبل.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن تنظيم هذا الحدث العالمي الفريد والأول من نوعه في دبي، يعزز مكانة دبي وجهةً نموذجيةً على خريطة الرياضة العالمية عبر استضافة أبرز البطولات والفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب والرياضات، مع تسخيرها السبل والمقومات كافة لإنجاحها، وذلك بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات سموه بتعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي، وتشجيع أفراده وفئاته المختلفة على ممارسة الرياضة وتبنيها أسلوباً للحياة.

وأضاف سموه «إن هذه البطولة ستكون بداية لمرحلة مميزة على مستوى العالم في مجال الرياضات الجوية، وسنعمل على تنظيم منافسات تزيّن سماء دبي بعروض تؤكد قدرة الإنسان على تجاوز التحديات، وتعكس تفرّد وريادة دبي في تقديم فعاليات جديدة تجمع بين الابتكار والمغامرة والطموح الذي لا يقف عند حدود، كما تفتح المجال للمزيد من الإنجازات والابتكارات في هذا العالم الواسع».

يشارك في البطولة 8 متسابقين من مختلف دول العالم، بينهم المتسابق الإماراتي أحمد الشحي، وتُنَظَّم بالتعاون مع شركة Gravity Industries الرائدة في هذا النوع من السباقات الجوية. وجاء الإعلان عن إطلاق البطولة خلال احتفالية كبيرة أقيمت في برج بارك بجوار برج خليفة، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وريتشارد براوننج، رئيس شركة Gravity Industries، رئيس طياري الاختبار فيها، وسامر الشمري، مدير البطولة، وعدد من المختصين في الرياضات الجوية والمغامرين، وحشد من الجماهير الذين استمتعوا بمشاهدة عرض حي للطيران بالبدلة النفاثة قدمه عدد من المتسابقين الذين حلقوا فوق مياه نافورة دبي بجوار برج بارك.

وتم الإعلان خلال الاحتفالية عن توقيع اتفاقية بين مجلس دبي الرياضي وشركة Gravity Industries لتنظيم بطولة دبي للبدلات النفاثة، خلال فترة معرض دبي للقوارب، بحيث يمكن لزوار المعرض مشاهدة المنافسات الفريدة من نوعها، كما أُعْلِن عن أن المتسابق الإماراتي أحمد الشحي يخضع لتدريبات خاصة ومكثفة في بريطانيا لتأهيله للمشاركة في السباق الأول من نوعه في العالم.

وقال سعيد حارب: «بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يعمل المجلس دائماً على تقديم الجديد والمميز من الفعاليات الرياضية بالتعاون مع مختلف المنظمين الدوليين، وهذه البطولة ستكون إضافة جديدة وفريدة لقائمة الرياضات ليس في دبي فقط، ولكن في العالم أيضاً، وستضيف لقطاع الرياضة من مختلف الجنسيات حدثاً مميزاً، كما سيكون بداية لمرحلة جديدة في عالم الرياضات الجوية، ويسرنا أن يكون من بين المشاركين في هذا الحدث التاريخي الذي يحصل للمرة الأولى متسابق إماراتي من (إكس دبي) نفخر به ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في وضع اسم الدولة في عالم الرياضات الجوية».

وأضاف «ستكون الواجهة البحرية المميزة (دبي هاربر) مسرحاً لحدث فريد من نوعه يتناسب مع مكانة ونهج دبي كمدينة رائدة في مجالات الابتكار كافة والتي تعد المكان المثالي لإطلاق هذا الحدث المميز والتكنولوجيا الأحدث من نوعها في مجال طيران الأشخاص من دون طائرة، كما سيستمتع الجمهور بالمتابعة المباشرة للحدث في دبي هاربر إلى جانب ملايين عديدة من المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية ومختلف المنصات الإعلامية الذين سيشاهدون صوراً لطيران أشخاص لم يسبق لهم مشاهدتها إلا في أفلام الخيال العلمي».

وستقام منافسات البطولة في المنطقة الواقعة بين دبي هاربر وسكاي دايف دبي؛ نظراً لتوافق عمق المياه وطبيعتها مع هذا النوع من السباقات، حيث سيرتدي المتسابقون بدلات صممت خصيصاً لمثل هذا النوع من السباقات، وتم في تصميمها مراعاة جوانب الصحة والسلامة، ومن بينها الحماية من الغرق، وتوافر خاصية الطفو فوق سطح المياه.