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الرياضة

فيفياني: مونزوكي يضيف لنا «الخبرة والرأسيات»

فابيو فيفياني
26 يناير 2024 00:56

مراد المصري (أبوظبي)

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أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا، أن فريقه يركز على تطوير الأداء والعمل بقوة من أجل المرحلة المقبلة الأهم من الموسم، دون أن الانشغال فقط بالتفكير في النتائج التي تأتي بشكل إيجابي، في حال مواصلة الإيمان والثقة بالنفس.
وجاء حديث فيفياني قبل المواجهة الودية التي يخوضها «الإعصار» اليوم أمام الأهلي المصري على ملعبه في مدينة حتا، وقال «سعداء للغاية لقيادة حتا في المباراة الودية أمام فريق بحجم الأهلي، إنه من الفرق الرائعة، إلى جانب شهرته الكبيرة في المنطقة والقارة الأفريقية، فهو مثل بوكا جونيورز في أميركا الجنوبية على سبيل المثال، لذلك ستكون مباراة متميزة للغاية لنا».
وأوضح المدرب أن التدريبات خلال فترة التوقف انطلقت منذ 4 يناير الجاري، وقال «ركزنا على رفع مستوى اللياقة البدنية، ونتطلع أن نصل للثقة اللازمة من أجل تحقيق هدفنا في النصف الثاني من الموسم، في النصف الأول ارتفع أداؤنا وكان جيداً، لكننا افتقدنا النتائج التي تواكب الأمر، لكننا نواصل الإيمان بأنفسنا، وما زال أمامنا المجال لتحقيق الأفضل».
وعبر المدرب عن تفاؤله بعد التعاقد مع سيزار مونزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى، وقال «إنه لاعب يضيف لنا الخبرة  لوجوده في الدوري الصيني التنافسي، إلى جانب قدراته في الكرات الرأسية والهوائية التي نحتاج لها، فهو جيد للغاية بها من ضمن مهاراته المختلفة الأخرى».
واعترف المدرب أنه لا يمكن التفكير بالنتائج فقط، لكنها مطلوبة بالفعل من أجل حصد النقاط، وقال «النتائج تتحقق دائماً في حال تقديم الأداء الجيد، وسنواصل التدريبات إلى جانب خوض مباريات ودية قوية، حيث نلعب مباراة أخرى خلال الأسبوع المقبل أمام أحد فرق المقدمة في الدوري السعودي».
ورحب فيفياني بانضمام مواطنه والتر زنجا لتدريب نادي الإمارات، وقال «في إيطاليا هو ليس مجرد مدرب، ولكنه أسطورة وكان حارس المرمى الأفضل في العالم في سنوات عدة، وبصفته مدرباً أعرف جيداً أن لديه الخبرة بالعمل في العديد من دول العالم، وهو قادر على منح فريقه التوازن، وأدرك أننا نتنافس معاً على الهدف نفسه، لذلك أتمنى له التوفيق، لكن ليس ضدنا بالطبع، وبالنهاية كل فريق عليه أن يقدم أقصى طاقته، للوصول إلى الهدف المنشود بالنجاة من الهبوط».

فابيو فيفياني
حتا
الأهلي المصري
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