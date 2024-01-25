«دعم رئاسي» يمهد طريق التأهل التاريخي لمنتخب «التاج»

معتصم عبدالله (دبي)

حظي منتخب طاجيكستان المنافس المرتقب لـ «الأبيض» في مباراة دور الستة عشر لـ «كأس آسيا» المقررة الأحد المقبل على استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر، بدعم معنوي كبير مهد الطريق أمام التأهل التاريخي لمنتخب «التاج» إلى الدور الثاني في أول مشاركة رسمية في النهائيات القارية.

وكشف الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بلاعبي المنتخب الأول على هامش زيارته الرسمية لقطر والتي سبقت مواجهة «منتخب التاج» بمنافسه منتخب لبنان 2-1 الاثنين الماضي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في الدور الأول للمجموعة الأولى.

وطالب الرئيس الطاجيكي لدى لقائه لاعبي المنتخب الأول التحلي بالوطنية والاعتزاز بقيم البلاد، مؤكداً متابعته المستمرة للمنتخب وأمنياته بالتوقيق للاعبين في المحفل القاري.

ونجح المنتخب الطاجيكي في حسم تأهله لدور الستة عشر، بعدما حصل وصيفاً لترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف قطر المستضيف وحامل اللقب المتصدر برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات، مقابل نقطتين لمنتخب الصين «الثالث»، ونقطة للبنان صاحب المركز الأخير في ترتيب المجموعة.

ويتأهب المنتخب الملقب بـ«التاج» الذي يزين علم البلاد، ومثل السلالة السامانية والشعب الطاجيكي، لمواجهة ثالثة أمام «الأبيض»، بعد الخسارة 2-3 في الودية الدولية الأولى نوفمبر 2020، والتعادل 0-0 في الودية الثانية مارس 2023 بأبوظبي.

من جهته، عبر بيتر سيجرت مدرب منتخب طاجيكستان عن فخره بالتأهل التاريخي، وقال: «فخور للغاية بقيادة منتخب طاجيكستان لتحقيق الفوز على لبنان بهدفين مقابل هدف وضمان التأهل للدور القادم، وأعتقد أن هذه المباراة ستبقى تاريخية بالنسبة لي وللمنتخب الطاجيكي».

وأضاف: «كنت أثق بقدرة منتخب طاجيكستان على التأهل للدور الثاني رغم كل التحديات التي كانت تنتظرنا من خلال المنافسة القوية في هذه المجموعة، ولكننا نجحنا في التعامل مع كل التحديات بالشكل المناسب، وقمنا بتحفيز اللاعبين بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل».

وقال: «لدي شعور بالرضا الكبير عن الأداء الرجولي الذي قدمه لاعبونا، فقد صنعوا التاريخ من خلال تأهلهم إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ طاجيكستان، والآن نتطلع لمواصلة المشوار في هذه البطولة بنجاح».

وتمني طاجيكستان النفس استمرار النتائج جيدة في أول ظهور آسيوي، بعدما أخفقت في التأهل إلى العرس الآسيوي خلال 6 محاولات سابقة خاضت فيها التصفيات، كما فشلت طاجيكستان أيضاً في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حيث شاركت في التصفيات 7 مرات.