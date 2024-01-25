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الرياضة

طواف الشارقة.. رحلة بـ 5 أوجه تعبر «السحب» وتنتهى بـ«سفاري الذيد»

طواف الشارقة.. رحلة بـ 5 أوجه تعبر «السحب» وتنتهى بـ«سفاري الذيد»
26 يناير 2024 00:56

الشارقة (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم طواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات الهوائية، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 168 دراجاً، يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة بما فيها الإمارات، ويقام التحدي من 5 مراحل لمسافة 503 كلم، ويصاحبه طواف محلي للشباب وسباق خاص للمعاقين. 
تحمل المرحلة الأولى عنوان «الحصن» وتنطلق الساعة الثانية بعد الظهر من أمام حصن الشارقة حتى قلعة كلباء لمسافة 134.46 كلم، وتحمل المرحلة الثانية اسم «الاستدامة»، وتقام غداً الساعة 11:00 صباحاً لمسافة 137.66 كلم، من أمام مجموعة بيئة حتى أجمل مكان بالحمرية، والمرحلة الثالثة للمحترفين «شاطئ الحيرة» والمقررة الأحد الساعة 11:00 صباحاً لمسافة 10.12 كلم، وتبدأ وتنتهي أمام متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وفي اليوم نفسه تقام المرحلة الأولى لطواف الشباب لمسافة 10.12 كلم من المكان نفسه، وتنتهي به أيضاً، فيما يقام أيضاً سباق خاص بالمعاقين «ضد الساعة» في اليوم نفسه وللمسافة نفسها لفئتي الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C»، والمرحلة الرابعة «الساحل الشرقي» وتنطلق الثلاثاء الساعة 11 صباحاً لمسافة 125.57 كلم، من أمام جامعة كلباء وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان، والمرحلة الخامسة والأخيرة «استراحة شيص» وتقام الأربعاء الساعة 11 صباحاً لمسافة 95.08 كلم، وتبدأ من حديقة شيص وتنتهي في سفاري الشارقة بالذيد.
قمصان التميز التي ستمنح للفائزين بكل مرحلة هي: «الأصفر» برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، ويحظى به صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، و«الأخضر» برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ويحصل عليه صاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، و«الأحمر» برعاية بلدية الشارقة ويحصل عليه صاحب أفضل معدل سرعة، و«الأبيض» برعاية قناة الشارقة الرياضية، لصاحب المركز الأول بالنسبة للشباب تحت 23 سنة، وقميص «علم الإمارات» برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي الذي يحقق أفضل زمن لمسافة المرحلة، أما بالنسبة إلى الطواف المحلي للشباب، فتوزع القمصان نفسها بألوانها المذكورة، ويمنح القميص الأبيض لصاحب أفضل زمن في فئة تحت 16 سنة.
وتم افتتاح قرية الطواف بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتضم باقة من الفعاليات الترفيهية والمجتمعية وأجنحة للخدمات المختلفة ومشاركات من بعض أندية الإمارة، وتفتح أبوابها يومياً من الساعة 4:30 مساء إلى العاشرة مساء، وتمتد في أيام العطلة الأسبوعية إلى الحادية عشرة مساء، وتستمر حتى 1 فبراير المقبل.

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