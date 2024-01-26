«البروفسور» مدرباً لتشيلي

سانتياجو (أ ف ب)



عُيّن الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدرباً جديداً لمنتخب التشيلي، خلفاً لمواطنه إدواردو بيريسو، حسب ما أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم.

ويقع على عاتق جاريكا، المدرب السابق لمنتخب بيرو، مسؤولية قيادة «لا روخا»، خلال كوبا أميركا التي تقام في الولايات المتحدة بين 20 يونيو و16 يوليو 2024، والتصفيات المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

قال الاتحاد التشيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الشغف والخبرة، ريكاردو جاريكا سيمهد الطريق لـ «لا روخا» لمواجهة تحدياته القادمة، مرحباً بك أيها البروفسور»!

ويحلّ جاريكا المهاجم الدولي السابق، والبالغ 65 عاماً بدلاً من مواطنه بيريسو الذي أقيل من مهامه في نوفمبر الماضي.

ولم تكن نتائج تشيلي على قدر الآمال في المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث تحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع باراجواي السابعة، ويتأهل الستة الأوائل إلى النهائيات التي تقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك «11 يونيو إلى 19 يوليو 2026)، فيما يخوض السابع ملحقاً دولياً.