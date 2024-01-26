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الرياضة

بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا

بورنموث يدمر سوانزي في كأس إنجلترا
26 يناير 2024 08:38

لندن (أ ف ب)

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أمطر بورنموث شباك ضيفه سوانزي من دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بخماسية على ملعب «فيتاليتي ستاديوم» في الدور الرابع لكأس إنجلترا في كرة القدم.
وسجل بورنموث أهدافه الخمسة في الشوط الأول، عبر كل من لويد كيلي «7»، وأليكس سكوت «10»، والكولومبي لويس سينيستيرا «14»، والويلزي ديفيد بروكس «35» ودومينيك سولانكي «44».
وحقق بورنموث أكبر فوز له في مختلف المسابقات منذ يوليو 2021، وبات بورنموث الذي يحتل المركز الثاني عشر في الدوري، أول فريق يصل إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة.
في المقابل، فشل سوانزي في الثأر من خسارته أمام بورنموث 2-3 في كأس الرابطة هذا الموسم.

 

كأس إنجلترا
بورنموث
سوانزي سيتي
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