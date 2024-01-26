«الأفيال» يفشل في استعارة «الثعلب»!

باريس (أ ف ب)



أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن «الثعلب» المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفي رينارد لن يشغل بالإعارة منصب مدرب كوت ديفوار، بهدف إنقاذ المشوار المتعثر لمضيف كأس أمم أفريقيا حتى نهاية البطولة القارية.

وقال الاتحاد الفرنسي أن رينارد الذي يرتبط معه بعقد «لن يذهب إلى بطولة أمم أفريقيا».

وناقش الاتحادان الفرنسي والإيفواري هذه الإعارة غير المسبوقة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رينارد.

ويتمتع رينارد «55 عاماً» بشعبية كبيرة في كوت ديفوار، بعدما قاد منتخب «الفيلة» للفوز بلقب البطولة القارية عام 2015، كما فاز بالمسابقة مدرباً لزامبيا عام 2012، وأدار تشكيلة المغرب بين عامي 2016 و2019

وتعاقد رينارد مع الاتحاد الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني للسيدات، حتى الألعاب الأولمبية هذا الصيف، بعدما اشرف على المنتخب السعودي في مونديال قطر، حيث يخوض منتخب «البلوز» نصف نهائي دوري الأمم ضد ألمانيا في 23 فبراير المقبل.

وكان الاتحاد الإيفواري أعلن الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان-لوي جاسيه بسبب «نتائج غير كافية»، بعد يومين من الهزيمة أمام غينيا الاستوائية 0-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الاولى.

واستهلت كوت ديفوار مغامرتها على أرضها بفوزها على غينيا بيساو 2-0، قبل أن تخسر أمام نيجيريا 0-1 ثم برباعية أمام غينيا الاستوائية، برصيد ثلاث نقاط، انتظرت هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

ويلتقي في ثمن النهائي منتخب كوت ديفوار مع نظيره السنغالي المرشح للاحتفاظ بلقبه على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو الاثنين.

ويقام نهائي كأس أمم أفريقيا في 11فبراير على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.