«مفاجأة» فلسطين وسيطرة «الكبار» وتألق هجوم «العرب» في كأس آسيا

عمرو عبيد (القاهرة)



حُسمت بطاقات الصعود إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا، عقب نهاية مرحلة المجموعات في الدور الأول، الذي شهد تسجيل 87 هدفاً خلال 36 مباراة، بمعدّل 2.42 هدف كل مباراة، وتصدّرت منتخبات العراق واليابان وكوريا الجنوبية قائمة أصحاب الهجوم الأقوى حتى الآن، بواقع 8 أهداف لكل منها، والمثير أن «أسود الرافدين» و«الساموراي» حصدا ذلك في مجموعة واحدة، بينما حلّ «نمور آسيا» في مركز «الوصيف» بالمجموعة خلف البحرين، الذي أحرز 3 أهداف واستقبل مثلها، لكن الفوزين أمام ماليزيا والأردن منحاه الصدارة على حساب كوريا الجنوبية.

وخرج منتخبان فقط بـ «شباك نظيفة» من الدور الأول، وهما قطر وتايلاند، إلا أن أصحاب الأرض حصد «العلامة الكاملة» بـ3 انتصارات، بينما حقق «أفيال الحرب» فوزاً واحداً مقابل تعادلين «سلبيين»، ليتساوى مع «العنابي» في امتلاك الدفاع «الأكثر صلابة»، بعكس ماليزيا وفيتنام أصحاب الدفاع «الأضعف»، إذ اهتزت شباك كل منهما 8 مرات، ليغادر كلاهما البطولة مُبكراً باحتلال المركز الأخير في مجموعتيهما.

وبلغ إجمالي عدد التسديدات في الدور الأول، 857 تسديدة، حيث تصدّر «الأخضر» السعودي المشهد بـ57 محاولة على مرمى منافسيه، بمعدل كبير بلغ 19 تسديدة في كل مباراة، وتبعه كوريا الجنوبية بـ55 تسديدة، وتمثّلت المفاجأة في تلك القائمة بوجود منتخب فلسطين «ثالثاً» بإجمالي 47 تسديدة، ليتفوق على منتخبات كبيرة مثل اليابان والعراق، وحتى إيران التي احتلت صدارة مجموعته بينما تأهل «الفرسان» ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

لكن الأمور اختلفت من جهة قدرة المنتخبات على تحويل تسديداتها إلى أهداف، حيث جاء «الكمبيوتر» الياباني في المقدمة بنسبة 26%، مقابل 23 لنظيره الإيراني، ثم 22% لـ «أسود» العراق و21% للأردن، وجاء منتخبنا في المرتبة الخامسة بنسبة 20%، أما من ناحية دقة التمريرات، تساوى منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية فوق القمة، بنسبة 88%، مقابل 85% لأستراليا و84% لكل من إيران واليابان، ولم تختلف الأسماء كثيراً فيما يتعلق بالسيطرة وامتلاك الكرة، لأن منتخب كوريا الجنوبية كان صاحب أعلى نسب الاستحواذ بمتوسط 72.7%، يليه السعودية بـ69.7%، ثم 67% لليابان و64% لإيران.

وعلى صعيد اللاعبين، فقد تصدّر الفلسطيني عدي الدباغ قائمة الأكثر محاولة على المرمى بإجمالي 12 تسديدة، وسجل الدباغ هدفي «الفرسان» في مباراته الأخيرة التي قادته إلى التأهل، وتساوى هيونج مين سون الكوري وإيفرتون كامارجو من هونج كونج، في تسديد 9 كرات لكل منهما، إلا أن الأول أحرز هدفين في حين لم ينجح الثاني في هز الشباك، وجاء بعدهما «الثنائي العربي»، أيمن حسين وأكرم عفيف، بـ8 محاولات لكل منهما، أهدت صدارة الهدافين للعراقي بـ5 أهداف، ووضعت القطري وصيفاً بـ3 أهداف.

واحتل الكوريان، كانج إن لي ولي جاي سونج، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص التهديفية، بواقع 9 للأول و8 للثاني، الذي تساوى مع الفلسطيني مصعب البطاط في تمرير 8 كرات مؤثرة، لكن تفوق عليه «الفارس» العربي بصناعة هدفين ضمن قائمة «توب أسيست»، في حين كان كانج إن لي هو الأغزر تمريراً للكرات العرضية على الإطلاق، بـ29 عرضية، يليه الفلسطيني تامر صيام بـ24 كرة عرضية، ولم تنجح الـ22 تمريرة التي أرسلها جميل اليحمدي في منح عُمان أي انتصار، قبل خروجه من الدور الأول.