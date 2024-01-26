83 لاعباً يمثلون الإمارات في «بارالمبية غرب آسيا»



رضا سليم (الشارقة)



أنهت اللجنة المنظمة لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين، الاستعدادات كافة لانطلاق النسخة الرابعة غداً السبت، والتي تستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 513 عضواً، من بينهم 382 لاعباً ولاعبة، و131 مدرباً وإدارياً من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب هي ألعاب القوة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة، والبوتشيا ورفعات القوة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية أن المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الرشيدة لأبنائها، إذ تعد رياضة ذوي الإعاقة الرافد الرئيس لإنجازاتنا الدولية.

وقال: أبطال الإمارات أمام تحد جديد، في الدورة، ولدينا ثقة في تحقيق الإنجازات، خصوصاً أن رياضة ذوي الإعاقة في تطور مستمر، ونسعى لتقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فرسان الإرادة، ومنتخبنا يملك طموحات كبيرة لتحقيق الإنجازات، واعتلاء منصات التتويج.

وأكد ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية أن منتخب الإمارات يشارك بوفد قوامه 83 لاعباً ولاعبة في 7 رياضات مختلفة، وتم الانتهاء من التجهيزات للدورة، ونتطلع أن يرسم اللاعبون واللاعبات صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم، خاصة أن البطولة تقام في دولة الإمارات، وأن تكون الألقاب من نصيب أبطالنا.

وكشف المهيري أن بعثة منتخبنا المشاركة في ألعاب الشارقة، تجمع أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، ونأمل أن يستفيد الذين يشاركون لأول مرة من وجودهم في الحدث الرياضي الكبير، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين على قدر التحدي، مثمناً دور الأندية الشريك الأصيل مع اللجنة البارالمبية في توفير مقومات النجاح للاعبين، وصولاً لاعتلاء منصات التتويج.



وأكد البطل البارالمبي محمد القايد، استعداده لخوض غمار منافسات الدورة مشيراً إلى أنه ختم استعداداته للبطولة بمعسكره التدريبي في تايلاند لتحقيق إنجاز يليق بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن البطولات التي تقام في الإمارات، خاصة في الشارقة، لها طابع خاص في نفسه، متمنياً أن يعتلي منصات التتويج، ويهدي إنجازه إلى القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة «نصير المعاقين».

ويشارك القايد في منافسات العدو بالكراسي المتحركة فئة T34 في منافسات 100 م و200م و 400 و 1500 متر.

وأكد محمد الزرعوني المشارك في منافسات كرة السلة والريشة الطائرة أنهم أكملوا الجاهزية للمشاركة من أجل الظهور بصورة جيدة، والمنافسة بقوة على نيل الميداليات، لافتاً إلى أنه يثق في زملائه اللاعبين كافة الذين يبذلون جهداً مقدراً في التحضيرات، من أجل رفع علم الدولة في الدورة، والمنافسة ستكون صعبة، ولدينا نخبة من اللاعبين المميزين في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات لن يأتي من فراغ، إذ يقف خلفها دعم كبير لا محدود من قيادتنا الرشيدة.

وقالت نورة الكتبي، صاحبة أول ميدالية نسائية في تاريخ الألعاب البارالمبية، بفضية دفع الجلة سيدات فئة «اف 32»،: «أطمح في مواصلة الإنجازات، واعتلاء منصات التتويج، والدورة فرصة جيدة وتجربة قوية قبل الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، مشيرة إلى أنها تواصل تدريباتها بانتظام من الوصول إلى أعلى مستوى فني وبدني قبل المشاركة في الدورة، ومنافسة أبطال العالم من أصحاب الخبرات الكبيرة في المنافسات العالمية».