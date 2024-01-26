آمنة المهيري تحتل «المركز 19» في «منحدرات الثلج»



دبي (الاتحاد)



احتلت آمنة المهيري لاعبة منتخب التزلج على المنحدرات الثلجية، باستخدام اللوح الثلجي «السنوبورد» المركز الـ 19، ضمن التصفيات المؤهلة إلى الأدوار النهائية، بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب المقامة حالياً في جانجوون بكوريا الجنوبية، بمشاركة 1900 رياضي ورياضية من 80 لجنة أولمبية حتى أول فبراير المقبل.

وقدمت اللاعبة أداءً جيداً في الظهور الأول للإمارات الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، بعد خوض جولتين بمشاركة 22 لاعبة، محققة 6 أمتار، في أفضل نتيجة شخصية في إجمالي المحاولات، إذ توجت النمساوية كارير حنا بالميدالية الذهبية، فيما حصدت النيوزيلاندية جورجالي لوسيا فضية المركز الثاني، وفازت التشيكية فولوبيتشوفا فانيسا ببرونزية المركز الثالث، كما حقق أليكس أستريدج لاعب منتخبنا للتزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية المركز الـ38، إذ شهدت المسابقة مشاركة 63 لاعباً، بعد أنهى جميع الجولات المحددة.

وأعرب محمد خادم رئيس لجنة التزلج في اتحاد الرياضات الشتوية، عن سعادته بمستوى الرياضيين المشاركين، وقدرتهم على المنافسة في المناسبات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن أولمبياد جانجوون محطة فرعية ومرحلة مهمة في الإعداد واكتساب الخبرات، تمهيداً للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في كورتينا بإيطاليا.

وأشار خادم إلى أن أولمبياد جانجوون تأتي ضمن خطط اتحاد الرياضات الشتوية الرامية إلى فتح آفاق أوسع، لمشاركة أبناء الإمارات في المحافل العالمية، وأضاف: تأتي المشاركة ثمرة الاعتراف الذي حصل عليه الاتحاد من الاتحاد الدولي لرياضة التزلج، وجهود «سكي دبي» التي أسهمت بشكل كبير في تطوير المستوى الفني للاعبين.

من ناحية أخرى، استقبل عبدالله النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية، فارس المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، على هامش مشاركة وفد الدولة في الدورة.

وأكد عبدالله النعيمي أن مشاركة الإمارات في المحفل الأولمبي الكبير، يعد خير دليل على تطور الحركة الأولمبية الوطنية، لاسيما وأن الحدث مخصص للرياضات الشتوية التي تتطلب ظروفاً مناخية محددة لممارستها والتألق فيها، الأمر الذي لم يقف أمام طموح ورغبة أبناء الوطن في المشاركة والتنافس مع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، بعد نجاحهم في التأهل وخوض غمار هذا الاستحقاق للمرة الأولى.

وأشار النعيمي إلى أن سفارة الدولة لدى كوريا الجنوبية حريصة على دعم جهود الوفد المشارك في المهمة الوطنية التي يسعى الجميع من خلالها لتحقيق أفضل النتائج، والعمل على إعلاء راية الوطن ورفعته وازدهاره.

من جانبه، ثمّن فارس المطوّع دور سفارة الدولة في كوريا الجنوبية، وجميع فرق عملها، لتسخير جميع الإمكانات أمام الرياضيين المشاركين باسم الإمارات، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير يشكّل حافزاً قوياً للوفد بالكامل، والسعي نحو ترك بصمة واضحة في الحدث الأولمبي، إذ تشارك فيه الدولة، بكل من آمنة المهيري وأليكس استريدج، حيث يمثلان الإمارات في التزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي «السنوبورد»، ورياضة التزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية على الترتيب.