بيدري يفتح النار على برشلونة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا تزال هزيمة برشلونة 2-4 من أتليتك بلباو، وخروجه من ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، تثير ردود فعل غاضبة داخل النادي «الكتالوني» الذي علق آمالاً كبيرة على الفوز بالبطولة، خاصة بعد إقصاء ريال مدريد منها، إثر خسارته أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد، ولأن المنافسة في «الليجا» ودوري الأبطال لن تكون سهلة بالمرة.

ولم يستطع النجم الشاب بيدري «21عاماً» متوسط الميدان الهجومي للفريق، أن يسيطر على مشاعر الغضب الذي تنتابه، وهو يتحدث لصحيفة «سبورت»، عن الأخطاء التي يرتكبها المدافعون، نتيجة عدم تركيزهم خاصة في الدقائق الأولى من المباريات.

وأعرب بيدري عن أسفه لأن ذلك حدث أكثر من مرة، إذ دخل مرماه هدف في الدقيقة الأولى من مباراة الفريق الأخيرة أمام أتليتك بلباو في ثمن نهائي الكأس، مثلما حدث أيضاً قبلها في نهائي السوبر الإسباني، عندما سجل ريال مدريد هدفين، بقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في أول عشر دقائق من المباراة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

ووجه بيدري اللوم إلى لاعبي فريقه، من دون أن يحدد أياً منهم بالاسم، وقال: يُفترض أنهم يعرفون جيداً ما يتعين عليهم عمله لصنع الفارق.

وأضاف: من الواضح إنه يجب أن نكون أكثر حذراً وتركيزاً في بداية المباريات لعدم تكرار ذلك مجدداً.

وقال بيدري: النقد الذاتي ظاهرة صحية تمكّنا من تصحيح الأخطاء، وعلينا أن نُحسن أداءنا، خاصة في الجانب الدفاعي.

وذكّر أن فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي، يرجع إلى صلابة الدفاع، وليس قوة الهجوم فقط، وقال: ليس الهجوم وحده الذي يصنع الفارق، وإنما تماسك الدفاع هو الأهم، وعلينا أن نتحسن جميعاً لمواصلة المنافسة في «الليجا» ودوري الأبطال.

واعترف بيدري بأن «الليجا» معقد جداً هذا الموسم لأن معظم الفرق طوّرت أداءها، كما أنها تجيد على ملاعبها، في ظل صعوبة هذه الملاعب، بسبب الحماس غير العادي لجماهيرها.

واختتم بيدري كلامه قائلاً: نقاتل حتى النهاية، بل حتى الموت، من أجل حصد اللقبين المتبقيين أمامنا «الليجا» و«الأبطال».

بدأ بيدري جونزاليس لوبيز، وهذا اسمه بالكامل، المولود في 25 نوفمبر2002 في تيجيستي تنريفي بجزر الكناريا الإسبانية، مسيرته الاحترافية في لاس بالماس »2019-2020»، حيث اشتهر بمراوغته ورؤيته الثاقبة، وإجادته صناعة اللعب، وتسجيل الأهداف.

وبدأ لاعباً في أكاديمية لاس بالماس، وهو في السادسة عشرة «2018»، ثم انتقل إلى برشلونة عام 2020، ولعب بيدري لمنتخبات الشباب تحت 17 و18 و19 و21 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2021.