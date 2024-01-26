المنتخبات العربية «متوهجة» في آسيا و«باهتة» في أفريقيا!



عمرو عبيد (القاهرة)



شارك 15 منتخباً عربياً في الدور الأول من كأس الأمم في أفريقيا وآسيا، خلال الأسبوعين الماضيين، وابتسمت منافسات «القارة الصفراء» لمنتخباتنا العربية بصورة «لافتة»، مقارنة بما حدث مع «عرب أفريقيا»، حيث تأهلت 8 منتخبات عربية من أصل 10 إلى دور الـ 16 «الآسيوي»، بنسبة نجاح تبلغ 80%، في حين بلغ 3 من عرب «القارة السمراء» الدور التالي، وخرج منتخبان، بنسبة 60%، كما جاءت النتائج العربية في مرحلة المجموعات ببطولتي القارتين «متفاوتة».

وتكفي أن تكون البداية من صدارة المجموعات، حيث امتلك «عرب آسيا» زمام الأمور في 4 مجموعات من أصل 6، بنسبة سيطرة بلغت 66.7%، وإذا كان من المنطقي أن يحتل منتخبا قطر والسعودية المركز الأول في مجموعتيهما الأولى والسادسة، فإن صدارة العراق المُستحقة للمجموعة الرابعة على حساب اليابان، والفوز التاريخي على «الساموراي» في الجولة الثانية، لا يعد أمراً عادياً أو مألوفاً في المنافسات الآسيوية، كما انتزع شقيقه البحريني قمة المجموعة الخامسة «المعقدة»، بفارق نقطة واحدة عن «العملاق» الكوري وجاء بعده «نشامى» الأردن بفارق نقطة أيضاً، في حين أن المغرب كان المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في اقتناص صدارة مجموعته، بنسبة 16.7%، بفارق 4 نقاط عن الكونغو الديمقراطية و5 عن زامبيا وتنزانيا، اللذين غادرا «الكان» مبكراً!

«العلامة الكاملة» لم تعرفها المنتخبات العربية في بطولة «القارة السمراء» خلال الدور الأول على الإطلاق، إذ احتل «أسود الأطلس» صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل، مقابل حصد «العنابي» و«أسود الرافدين» 3 انتصارات متتالية في الدور الأول الآسيوي، ليجمع كلاً منهما 9 نقاط «بنجاح كامل»، بينما حقق «الأخضر» السعودي انتصارين، وتعادل بـ7 نقاط، وفاز «الأحمر» البحريني مرتين مقابل خسارة واحدة، ليحصد 6 نقاط وضعته فوق قمة مجموعته.

وبذلك جاء التأهل العربي إلى دور الـ16 في كأس آسيا، بوجود 4 منتخبات في المركز الأول بالمجموعات، وصعد «الأبيض» الإماراتي عبر المركز الثاني في مجموعته، مقابل 3 بطاقات انتزعها العرب «أفضل ثوالث»، برصيد 4 نقاط للجميع، وهم الأردن وفلسطين وسوريا على الترتيب، بينما كان الوضع مختلفاً تماماً في أفريقيا، حيث كان المغرب هو المتصدر الوحيد، بينما تأهل نظيره المصري بـ«شق الأنفس» عبر 3 تعادلات منحته المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد موريتانيا التي احتلت المركز الثالث بفوزها الوحيد على شقيق عربي آخر هو الجزائر!

وخرج منتخبان عربيان من الدور الأول في كل بطولة، لكن أحدهما فقط احتل المركز الأخير في مجموعته الآسيوية، وهو لبنان، برصيد نقطة واحدة، من تعادل وخسارتين، في حين حصد عُمان نقطتين، من تعادلين وهزيمة، ليأتي «ثالثاً» في المجموعة الأخيرة، أما في أفريقيا، فقد تذيل «الكبيرين» الجزائر وتونس مجموعتيهما من دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل «محاربو الصحراء» مع أنجولا وبوركينا فاسو مقابل الهزيمة «التاريخية» على يد موريتانيا، بينما خسر «نسور قرطاج» أمام ناميبيا في «مفاجأة هائلة» ثم تعادل مع مالي وجنوب أفريقيا.

المنتخبات العربية في كأس آسيا حصدت نسبة انتصارات في مباريات الدور الأول بلغت 46%، مقابل 20% فقط لنظيرتها في أفريقيا، وتعرض «العرب» للهزيمة في 27% من المباريات في البطولتين، بينما سجّلت «الأفريقية» نتائج التعادل في 53% من المواجهات مقابل 27% في آسيا، وبلغ المعدل التهديفي لها في «القارة الصفراء» 1.33 هدف كل مباراة، بينما استقبلت الأهداف بمعدل 0.97 فقط، في حين اهتزت شباك عرب أفريقيا بمتوسط 1.13 هدف كل مباراة، مقابل إحراز 1.2.

ويُعد العراق صاحب الهجوم الأقوى حتى الآن بين المنتخبات العربية في القارتين، برصيد 8 أهداف، وهو الأقوى على الصعيد العام في كأس آسيا، ويملك الهداف الأفضل، أيمن حسين برصيد 5 أهداف، في حين كانت تونس ولبنان وسوريا الأضعف هجوماً برصيد هدف وحيد، وعلى الصعيد الدفاعي، يبرز منتخب قطر بعدما خرج من مرحلة المجموعات بـ«شباك نظيفة»، وهو الوحيد بين المنتخبات العربية في القارتين وأحد أقوى خطوط الدفاع في البطولة الآسيوية، بينما يُعتبر المغرب الأفضل في أفريقيا باستقباله هدف وحيد خلال 3 مباريات، واحتل المنتخب المصري المركز الأخير، من حيث ضعف الدفاع عربياً، حيث استقبل مرماه 6 أهداف، بواقع هدفين في كل مباراة!