«الترايثلون المجتمعي» ينطلق 24 فبراير في «ياس»



أبوظبي (الاتحاد)



يكثف الرياضيون وهواة سباقات الترايثلون، في جميع أنحاء الدولة تحضيراتهم لخوض منافسات «ترايثلون ياس» الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس.

وتقام «النسخة 14» من سباق الترايثلون المجتمعي 24 فبراير المقبل في حلبة مرسى ياس، حيث يعد الحدث السنوي وجهة مفضلة لهواة الفعاليات الرياضية والصحية من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وتشهد فئاته حضور أعداد كبيرة من محبي الترايثلون لخوض السباقات على مسار حلبة مرسى ياس، وفي ياس مارينا، والمشاركة في سباق الترايثلون الوحيد في المنطقة الذي تتواصل فعالياته من الصباح وحتى غروب الشمس.

وأكد منظمو الحدث قبل انطلاقة نسخته الرابعة عشرة على توفر عدد محدود من فرص التسجيل في الحدث المرتقب، كما أطلقوا خصماً 25% على رسوم التسجيل حتى نهاية يناير لإتاحة المجال لهواة الترايثلون لحجز مواقعهم على خط انطلاق الحدث المرتقب.

وبهدف تشجيع أكبر نسبة من هواة الرياضة من مختلف الأعمار على المشاركة في الحدث الرياضي المجتمعية المتميز بأجوائه الاحتفالية، يقدم المنظمون فئات جديدة للمشاركة في الحدث، بما في ذلك فئات التزلج على العجلات وألواح التجديف، بالإضافة إلى فئات الترايثلون والدواثلون، والتي تقام جميع فعالياتها في أرجاء حلبة مرسى ياس، وعلى مسار السباقات الشهير عالمياً.

ويشهد ترايثلون ياس في عام 2024 تنظيم فئات الفرق بـ «حلة» جديدة توفر تجربة جماعية فريدة، وتقام سباقات الفرق في فئات سوبر سبرينت والفئة الأولمبية، وتتيح للمشاركين اختبار لياقتهم البدنية، وقدرتهم على العمل الجماعي لاجتياز هذا التحدي البدني المشوق.

كما يفتح ترايثلون ياس باب المشاركة أمام الرياضيين الصغار من مختلف الأعمار، ويتيح لهم المشاركة في فئات ترايثلون الصغار التي تعود مجدداً بعد النجاح والإقبال الكبير الذي شهدته هذه الفئات عام 2023، وتتيح فئات ترايثلون الصغار للمشاركين اختبار السباقات في فئات تتناسب مع قدراتهم البدنية، بما يشجعهم على ممارسة الرياضة، واتباع أسلوب حياة صحي خلال سنوات نموهم.

وقبل انطلاق النسخة الرابعة عشرة من السباق المجتمعي المتميز بأجوائه العائلية الاحتفالية، يتيح الحدث للمشاركين الراغبين بالانضمام إلى أكثر من 13000 متسابق شاركوا في فعاليات الحدث، خلال دوراته السابقة فرصة التدرب، والاستعداد للسباق خلال فعاليات اللياقة البدنية المجانية العديدة التي تستضيفها حلبة مرسى ياس أسبوعياً.