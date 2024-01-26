إيميليو يتفوق بـ«الخطورة» وأيمن أقوى في «الصراعات»!



عمرو عبيد (القاهرة)



توافق رقمي جمع هدافي كأس الأمم الأفريقية، وكأس أمم آسيا، حيث يتساوى العراقي أيمن حسين مع إيميليو نسوي، نجم غينيا الاستوائية، في تسجيل كل منهما 5 أهداف في بطولة قارته، ليتصدرا القائمة «السمراء» و«الصفراء»، بعد نهاية الدور الأول في كل نسخة، وتبدو المقارنة الإحصائية الفنية بينهما «مثيرة» ومختلفة، خاصة أن كل منهما يلعب في ظروف وأجواء تختلف تماماً عن الأخرى.

وتشير الإحصاءات إلى أن أيمن حسين سجّل أهدافه عبر 8 تسديدات، مقابل 7 محاولات لإيميليو نسوي، لكن الغريب أن كليهما سدد 5 كرات دقيقة على مرمى المنافسين، تحولت جميعها إلى أهداف، بفاعلية تبلغ نسبتها 100%، رغم أن هداف «أسود الرافدين» يلعب في مركز المهاجم، بينما يلعب نسوي جناحاً لـ«الأفيال» بعد فترة لعبه ظهيراً أيمن.

وأحرز أيمن 4 أهداف من اللعب المفتوح، مقابل هدف واحد عبر ضربة جزاء، في حين أن نسوي سجّل جميع أهدافه من «الحركة»، رغم أن كليهما هز الشباك في كل المرات بمحاولات من داخل منطقة الجزاء، كما أن النجم العراقي استخدم قدمه اليُمنى في تسجيل هدفين مقابل «ثلاثية» بالرأس، التي لم تظهر في أهداف «الفيل الغيني»، حيث سجّل 4 أهداف بيمناه، وهدفاً بالقدم اليُسرى.

ويتفوق نسوي صاحب الـ34 عاماً بخطورة محاولاته التهديفية، حيث حقق معدلاً مرتفعاً فيما بأهدافه المتوقعة، بـ2.53 هدف، بينما بلغ معدل حسين ابن الـ28 عاماً 1.30 هدف، وإن كان كلاهما قد تجاوز معدلاته بصورة لافتة، ومن ناحية أخرى، امتلك أيمن تفوقاً في صناعة الفرص التهديفية، بإجمالي تمريرة واحدة مؤثرة، وهو ما لم يقدمه إيميليو على الإطلاق حتى الآن.

أخيراً، تساوى هدافا البطولتين الأفريقية والآسيوية في امتلاك قدرات، خاصة فيما يتعلق بـ«المراوغات»، حيث سجّل كلاهما نسبة نجاح كاملة بلغت 100%، وإن كان إيميليو أكثر عدداً بفارق ضئيل عن أيمن، لكن العراقي أبدى تفوقاً ملحوظاً في الصراعات البدنية، حيث حقق نسبة نجاح عامة تبلغ 59% فيها، بواقع 67% في الثنائيات الأرضية و56% في الالتحامات الهوائية، بينما بلغت النسب لهداف غينيا 37%، بواقع 50% و27% على الترتيب.