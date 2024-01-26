البطائح يواجه ضمك وبني ياس ودياً

علي معالي (دبي)



يخوض البطائح مباراة ودية ثانية، السبت، عندما يلتقي ضمك السعودي، استعداداً لعودة المنافسات المحلية، عقب فترة التوقف الحالية، وسبق أن لعب الفريق مع الطائي السعودي، وانتهت بفوز «الراقي» بهدف، وتبقى تجربة أمام بني ياس يوم 3 فبراير المقبل.

وتقام مباراة ضمك على ملعب «الراقي»، ويبحث الكرواتي جوران توميتش المدرب الجديد، عن مزيد من الانسجام بين اللاعبين، بعد التدريبات المكثفة خلال الفترة الماضية، ومنح التوقف فرصة جيدة أمام الفريق للانسجام مع المدرب الذي تولى المهمة مؤخراً.

ويتابع جوران توميتش اللاعب ديني بورجيس مع الرأس الأخضر في كأس أفريقيا، حيث شارك في المباراة الأخيرة أمام مصر، وانتهت بالتعادل 2-2.