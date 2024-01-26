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الرياضة

«غنتوت» و«أبوظبي» يتصدران «دولية الإمارات للبولو»

«غنتوت» و«أبوظبي» يتصدران «دولية الإمارات للبولو»
26 يناير 2024 11:39

غنتوت (الاتحاد) 

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تصدر «غنتوت» و«أبوظبي» قمة بطولة الإمارات الدولية للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق، وتستمر إلى 4 فبراير المقبل، وجاءت صدارة الفريقين، بعد الفوز الثاني على التوالي، حيث تفوق «غنتوت» على «لامار» 7-3، وهي الخسارة الثانية لـ «لامار»، فيما تغلب «أبوظبي» على «أيه إم» بفارق نصف هدف، 10.5 مقابل 10 أهداف.
وحضرت الإثارة في مباراة «أبوظبي» و«أيه إم»، ولم تُحسم إلا في الشوط الأخير، ورغم تقدم «أيه إم» بأول أهداف اللقاء، إلا أن «أبوظبي» تفوق 3-2 مع نهاية الشوط الأول، وضاعف «أبوظبي» النتيجة في الشوط الثاني إلى 8-4، ويعود «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم تدريجياً، ويقلص النتيجة إلى 9-7 مع نهاية الشوط الثالث، ويسجل «أبوظبي» هدفاً واحدا في الشوط الرابع والأخيرة، فيما سجل «أيه إم» 3 أهداف، إلا أنه خسر المباراة بفارق نصف هدف، بسبب فارق تصنيف الهانديكاب، وأدار المباراتين الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.
وتستأنف مباريات البطولة غداً بمباراة واحدة تجمع بين «غنتوت» و«أيه إم»، في بداية الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، حيث يلتقي في نصف النهائي أول الترتيب مع الرابع، والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان إلى نهائي البطولة، فيما يلعب الخامس والسادس على «الترضية».

الإمارات
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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