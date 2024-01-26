«إشراق» و«بيبي» يُتوجان في «أبوظبي كلاسيك»



عصام السيد (أبوظبي)



حققت خيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف المدرب عرفان إلهي «ثنائية»، فيما تُوجت المهرة «جاب إشراق»، والمهر «ال زد بيبي» أبطال أبوظبي كلاسيك للمهرات والأمهار «شروط»، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، خلال حفل سباقه السابع لهذا الموسم، والذي تألف من 6 أشواط، خُصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت الجوائز 510 آلاف درهم.

ونال «جاب حداد» الفوز الأول، لخيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة رويستون فرنش في الشوط الأول لمسافة 1200 متر بسباق تكافؤ للخيول العربية الأصيلة، على لقب دلما بجوائزه 80 ألف درهم، وسجل البطل 1:17:46 دقيقة.

وأهدت المهرة «جاب إشراق» الثنائية لخيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بفوز بفارق 7 أطوال في أبوظبي كلاسيك للمهرات في سن أربع سنوات فقط، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «شروط»، البالغ جوائزه 100 ألف درهم، وسجلت البطلة 1:34:28 دقيقة.

وظفر «ويندز أوف فورتشون» لألن كيرشنر وديبورا ميهالوف، بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، المخصصة للجولة السابعة لسلسلة كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة، البالغ جوائزها 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:32:58 دقيقة.

وفاز «إل زد بيبي» لمطر علي صياح المنصوري، بإشراف المدرب سعيد الشامسي، وقيادة سيف البلوشي، ببطولة أبوظبي كلاسيك للأمهار البالغ جوائزها 100 ألف درهم، في الشوط الرابع المخصص للأمهار عمر 4 سنوات فقط «إنتاج الإمارات» لمسافة 1400 متر «شروط»، وسجل البطل 1:33:50 دقيقة.

وواصل الجواد «آر بي ياس صير» للأصايل لتربية الخيول والسباقات الإمارات، بإشراف دينيس اوبراين، تألقه بالفوز الثاني على التوالي هذا الموسم، حين اقتنص بقيادة سام هتشكوت لقب الجاليريا في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، البالغ جوائزه 80 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، وسجل البطل 2:30:16 دقيقة.

واقتنص «على كيفي» لسلطان علي، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة جابريل مالون، الشوط الختامي للأمسية المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 2400 متر، على لقب دير فيلدز البالغ جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً 2:31:37 دقيقة.

توج الفائزين في الأشواط، المهندس علي الشيبه مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، وعيسى شريف عضو اللجنة المنظمة بالنادي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.