«العلامة الكاملة» في كأس آسيا «مؤشر خطر»!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023 في قطر بمشاهد مختلفة، حيث حضرت التقلبات في العديد من المباريات، وظهرت منتخبات بصورة مفاجئة وصادمة لعشاقها، وأخرى مفرحة وإيجابية، وتمكنت 3 فرق من حصد «العلامة الكاملة»، وهي قطر والعراق وإيران، فهل هذه العلامة مؤشر التفاؤل أم الخطر؟

بالعودة إلى تاريخ دور المجموعات في كأس آسيا، منذ أن أصبح عدد المباريات أكثر من مباراتين في 1980، خاضت المنتخبات الآسيوية 11 نسخة، من دون احتساب الحالية، وتمكن خلالها 11 منتخباً من الظفر بـ «العلامة الكاملة» في المجموعات، أكثرها كوريا الجنوبية واليابان بـ3 مرات لكل منها، ثم إيران مرتين، وبعدها أوزبكستان وقطر والصين في مرة واحدة.

والمفاجأة تكمن في أنه من بين الـ11 منتخباً التي خرجت بـ «العلامة الكاملة»، فإن منتخباً واحداً حقق اللقب وهو قطر في «نسخة 2019»، بينما فشلت المنتخبات في 10 مناسبات أخرى من التتويج!، وبذلك تكون نسبة الفوز اللقب للمنتخبات بـ «العلامة الكاملة» في المجموعات هي 9% فقط، بل ما يزيد الأمر غرابةً، هو أنّ 6 من الـ10 منتخبات التي فشلت في الفوز بلقب البطولة، خرجت في الدور التالي، بعد التأهل من المجموعات، في حين أن 3 منتخبات تمكنت من الوصول إلى النهائي، ولكنها حصلت على «الوصافة».

وشهدت النسخ الأخيرة تزايداً في عدد المنتخبات التي تحصد «العلامة الكاملة»، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، ما أدى إلى ابتعاد المنتخبات القوية عن المواجهات المباشرة في المجموعات، حيث تمكنت 7 منتخبات من جمع «العلامة الكاملة» في آخر نسختين «2015 و2019»، بينما حققت ذلك 4 منتخبات فقط في الـ9 نسخ التي سبقتها!