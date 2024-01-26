70 خيلاً تتنافس في «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينظم مضمار جبل علي أمسية سباقات مضماره الثامنة للموسم الحالي، تحت عنوان «اليوم الرياضي لمضمار جبل علي»، ويتألف اللقاء من 7 أشواط مثيرة، تم تخصيصها جميعاً لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول المُخصص للخيول العربية الأصيلة، ويبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 70 خيلاً، فيما تبلغ الجوائز 486 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة «ذا بورش كب»، وأبرز المتحدين «إيه أف لا عتاب» الذي حل في المركز الثالث في أبوظبي، بينما اختار الفارس تاج أوشي «إيه أف قمة»، وهناك «راغب الوثبة»، ورفيقه في الشعار «رشاد الوثبة».

ويتصدر «فيلفت كاكتوس» الذي حل وصيفاً مؤخراً، ترشيحات الشوط الثاني الممتد لمسافة 1400 متر، ويواجه تحدي «أكليم تو رويالتي»، وهناك المهر «شوف دبي» الذي يخفي الكثير، إلى جانب «اتهابينس إن فيغاس» الذي ينافس في المسافة القصيرة للمرة الأولى.

ويواجه «لوست إيدن» أبرز المتحدين في الشوط الخامس والرئيس على مسافة 1950 متراً – هانديكاب، تحدي «جو سولجر جو»، ويتأهب «بوك ريفيو» لمواصلة عروضه الجيدة، فيما سيكون صاحب الأرض «الهزيم» خصماً قوياً.

ويسعى «كاتب» للتألق على أرضه بمضمار جبل علي، في الشوط السابع والأخير «كأس شراكة 21 عاماً» لمسافة الميل – هانديكاب، أمام 13 منافساً من الخيول الأكبر سناً، مثل «أندرياس فيسالياس»، و«فاسيلاكوس» الفائز في مضمار العين، وتأتي الخطورة من «جوست أوف ذا مامبو».

ويتطلع «لا بأس» الذي حل في المركز الثاني مرتين، إلى اعتلاء منصة التتويج، في سباق نادي الوصل الرياضي ستيكس «هانديكاب» الذي يُقام على مسافة 1000 متر في الشوط الرابع، وينافسه «العربد» الفائز في مشاركته الأخيرة الأسبوع الماضي على عشب ميدان، كما ينطلق «شنغهاي سيتي» الفائز في حفل مضمار جبل علي المنصرم، فيما يبحث «تشيف أوف نيفي» عن فوزه الأول.

ويجتذب الشوط الثالث «بن دسمال جروب ستيكس» على مسافة 1200 متر، مشاركة الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، أبرزها «مهند» و«حب الوطن» و«إلوسيف تيري»، ثم تشارك المبتدئة أيضاً في سادس الأشواط «مضمار نيوبري كب» لمسافة 1800 متر، أبرزها «إكسبريس روت» صاحب المركز الثاني ثلاث مرات، و«ماونت مارسي» والحصان الأسود هو «ذا ماجيكال ماكول».