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الرياضة

«الإمارات» و«الحبتور» يحددان نهائي «فضية البولو»

«الإمارات» و«الحبتور» يحددان نهائي «فضية البولو»
26 يناير 2024 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، فريق الإمارات أمام الحبتور في مباراتهما الثالثة، ضمن الدور التمهيدي لكأس دبي الفضية للبولو «20 جول»، والتي تقام علي ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر إلى 3 فبراير المقبل، كما يلتقي اليوم فريقا بنجاش وذئاب دبي في نفس الدور التمهيدي.
وتحدد نتائج مباراتي اليوم ملامح الكأس، حيث يتصدر «الحبتور» البطولة برصيد فوزين، على بنجاش والذئاب، ولديه 4 نقاط، بينما يملك فريق الإمارات نقطتين من الفوز على «الذئاب»، بينما خسر مباراته الأخيرة أمام بنجاش، وفي حال فوز «الحبتور» يتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، وفي حال خسارته يتراجع إلى المركز الثاني، ويلعب مع ثالث الترتيب، في المقابل فإن فوز الإمارات يرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويدخل في حسبة التأهل إلى النهائي.
ويمثل فريق الإمارات، سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفدريكو، وبوتوبسكي، ولوكاس مونتيفيرد، وتوماس بيريزفورد، فيما يقود «الحبتور»، محمد الحبتور، ومعه أرايا، وخوان جوريتش، وبوتيستا، ويستعين بلاعب آخر 8 جول، ليحل محل لاعبه المصاب إذا لم يكن جاهزاً. 
وتحدد مواجهة «بنجاش» و«الذئاب» مصير طرفي النهائي، خاصة في حال فوز «بنجاش»، يرفع رصيده إلى 4 نقاط، وسيكون مرشحاً للصعود مباشرة إلى النهائي، بينما «ذئاب دبي» يسعى لحصد أول فوز للعب في نصف النهائي.

 

الإمارات
دبي
كأس دبي الفضية للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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