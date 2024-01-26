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الرياضة

«هيكل الرواتب» عقبة أمام رحيل مبابي إلى «الريال»!

«هيكل الرواتب» عقبة أمام رحيل مبابي إلى «الريال»!
26 يناير 2024 17:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشفت شبكة «إسبن» النقاب عن أن ريال مدريد قد يطلب من النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أن يقبل تخفيض راتبه بمقدار 25 مليون يورو كاملة سنوياً، إذا كان يريد أن ينضم إلى «الميرنجي» الصيف المقبل، وأن «البلانكوس» حريص كل الحرص على التعاقد مع «فتى بوندي المدلل» ولكن لن يقدم له «عقداً خرافياً» شبيه بالعرض الذي اقترحه عليه في «صيف 2022».
وقالت الشبكة إن ريال مدريد الحاصل على دوري الأبطال الأوروبي 14مرة، يريد الحفاظ على «هيكل الرواتب» من دون أي زيادة استثنائية لأي لاعب، حتى لو كان مبابي. وأضافت الشبكة أن هداف كأس العالم الأخيرة 2022، يحصل الآن مع ناديه الفرنسي على راتب ضخم يصل إلى 37 مليون يورو«32 مليون جنيه إسترليني أي 40 مليون دولار» سنوياً، بينما الحد الأقصى للرواتب في ريال مدريد لا يزيد على 10 ملايين يورو، وهو الرقم الذي يحصل عليه النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الوافد الجديد من بروسيا دورتموند الألماني، ما يعني أن مبابي عليه أن يوافق على هذا الراتب إذا كان يريد اللعب للريال، من أجل الحفاظ على الاستقرار داخل «غرفة الملابس» ويمكن تعويضه بطريقة أخرى عن طريق منحه «مكافأة توقيع» كبيرة.
غير أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لم يحدد بعد الجهة التي يقصدها، وقال في تصريحات سابقة إنه لم يتخذ قراره بعد ولم يختر وجهته المقبلة، ولكنه على أي حال، نجح - على حد قوله - في حماية كل الأطراف، بعد اتفاق عقده مع رئيس النادي الباريسي في الصيف الماضي، مشيراً إلى أنه يريد أن يصفي ذهنه تماماً من «حديث التعاقدات»، ويركز على «الجانب الرياضي» لمواجهة التحديات التي يواجهها الفريق على المستويين المحلي والأوروبي.
وكان الريال قريباً جداً من ضم مبابي في «صيف 2022»، ولكن هذا الأخير غير موقفه تماماً وبصورة مفاجئة وغير متوقعة، وقرر البقاء في «حديقة الأمراء»، وبالفعل وقع عقداً لمدة عامين مع عام ثالث اختياري، ولكنه عقّد الموقف بعد ذلك، عندما أرسل للباريسي خطاباً يبلغه فيه بأنه ألغى «السنة الإضافية»، وإنه سيرحل في يونيو 2024، ما يعني كونه أصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من يناير الحالي.
واختتمت الشبكة تقريرها، بأن مبابي عليه أن يتخذ قراره قبل حلول الصيف المقبل، في ظل العروض المتاحة أمامه، سواء من ناديه الحالي أو ريال مدريد أو حتى ليفربول الذي دخل المنافسة مؤخراً.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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