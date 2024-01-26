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الرياضة

كلوب يغادر ليفربول بـ «الابتسامة» و«الكرة الصاخبة»!

كلوب يغادر ليفربول بـ «الابتسامة» و«الكرة الصاخبة»!
26 يناير 2024 17:30

مراد المصري (أبوظبي)

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لم يمر خبر إعلان رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي، بشكل اعتيادي، والذي يعتبر من المدربين الذين أثروا في أسلوب كرة القدم العالمية خلال مسيرته، وتحديداً في السنوات التي تقارب العشر مع «الريدز» منذ توليه المهمة في عام 2015.
كلوب الذي لا تفارق «الابتسامة» محياه دائماً، سواءً في المؤتمرات الصحفية، أو خلال مجريات المباريات لفريقه، وبينما تكون الأعصاب مشدودة على المدرجات، تجد الألماني يقف مبتسماً، وهو يستمتع بأسلوب كرة القدم الخاصة به، التي وصفها بـ «الموسيقى الصاخبة» من خلال أسلوب الهجوم المباشر، وهو ما وصفه في مؤتمر صحفي سابق رداً على أسلوب الاستحواذ والتمريرات القصيرة المنتشر في الوقت الحالي، وقال «الاستحواذ على الكرة ولعب كرة القدم مثل الأوركسترا في أغنية صامتة، أما أنا فأحب الموسيقى الصاخبة، أحب أن ألعب كرة القدم بصوت عالٍ».
ومنذ استلامه منصبه مع ليفربول في أكتوبر 2015، خاض المدرب 466 مباراة، وحقق 283 فوزاً، 105 تعادلات و78 خسارة، وحصد عدة ألقاب، أبرزها: دوري أبطال أوروبا 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس رابطة المحترفين الإنجليزي 2022، الدرع الخيرية 2023، كأس السوبر الأوروبي 2019، وكأس العالم للأندية 2019.
لكن تأثير كلوب على ليفربول لم يقتصر يوماً على الأرقام والألقاب، ولكن على قدرته في استخراج أفضل ما لدى لاعبيه في ليفربول، وتحويلهم إلى نجوم عالميين، مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينيو وغيرهم.
ومهما كان اسم المدرب الذي سيتولى المهمة خلفاً لكلوب، فإن الحمل سيكون ثقيل للغاية عليه من أجل كسب تأييد الجماهير التي تعشق الرجل الألماني، وهو ما قد يجعل الإدارة تفكر بالإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي حالياً، خياراً أول لتولي المهمة، وكسب تأييد الجماهير المحلية، باعتباره أسطورة مرتبطاً دائماً بالنادي الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
ليفربول
يورجين كلوب
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