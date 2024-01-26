إطلاق درع وكأس السوبر الإماراتي القطري



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، إطلاق البطولة المشتركة بين الإمارات وقطر «درع السوبر» و«كأس السوبر»، ووقع الاتفاقية عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفه السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة بين الدولتين في أبريل المقبل، وسيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر القطري الإماراتي، والذي يجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر، والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات، وتقام المباراة 12 أبريل المقبل في الدوحة.

الحدث الذهبي الثاني درع السوبر الإماراتي القطري، والذي يجمع شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والدحيل بطل الدوري القطري، وتقام المباراة في دبي 13 أبريل المقبل.