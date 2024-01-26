100 % نجاح منتخبات «سفراء دورينا» في آسيا وأفريقيا



معتصم عبدالله (دبي)



حققت منتخبات «سفراء دوري أدنوك للمحترفين»، نسبة نجاح 100%، في عبور الدور الأول، والتأهل إلى دور الـ 16، في كأس آسيا المقامة في قطر، وكأس أفريقيا في كوت ديفوار.

وحجزت إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، البحرين وسوريا، مقاعدها في الدور الأول لكأس آسيا، مقابل تأهل الرأس الأخضر، موريتانيا، الكونغو، وبوركينا فاسو في البطولة الأفريقية.

وتضم قوائم المنتخبات المتأهلة 9 من نجوم أجانب «أدنوك للمحترفين»، بارك يونج وو لاعب العين «كوريا الجنوبية»، عمر خربين مهاجم الوحدة «سوريا»، ومهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء «إيران»، علي مدن لاعب عجمان «البحرين»، عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان «أوزبكستان».

فيما ضمت قوائم منتخبات «القارة السمراء»، الرباعي أبوبكر كمارا لاعب الجزيرة «موريتانيا»، يوسف نياكاتي مهاجم بني ياس «مالي»، وآرون تيشيبولا حتا «الكونغو»، وإديلسون بورجيس البطائح «الرأس الأخضر».

وشهدت مباريات «الجولة الثالثة» في ختام الدور الأول للبطولتين القاريتين، ظهوراً كاملاً للاعبين التسعة مع منتخبات بلدانهم، حيث تصدر الثنائي عبدالله لاعب أوزبكستان ونادي خورفكان، إديلسون بورجيس مدافع منتخب الرأس الأخضر ولاعب البطائح، بالمشاركة لـ 90 دقيقة في مباراتي أستراليا 1-1، ومصر 2-2، فيما وضع السوري عمر خربين بصمته الخاصة بتسجيله هدف «نسور قاسيون» أمام الهند 1-0، وهو الهدف الرابع لـ «سفراء دورينا» في كأس آسيا، بعد «ثنائية» قائدي لاعب إيران أمام فسطين 4-1، وهونج كونج 1-0، إضافة إلى هدف علي مدن لاعب البحرين أمام ماليزيا 1-0.

وتصدر على مدن نجم عجمان والبحرين، قائمة «سفراء دورينا» على صعيد دقائق اللعب في المشاركة القارية في الدور الأول، بمعدل 234 دقيقة، بعدما لعب في مباريات «الأحمر» الثلاث في الدور الأول أمام كوريا الجنوبية 1-3، ماليزيا 1-0، الأردن 1-0.

وحل ثانياً في القائمة ذاتها مهدي قائدي لاعب إيران واتحاد كلباء بمعدل 177 دقيقة، مقابل 128 دقيقة للكوري الجنوبي بارك يونج وو لاعب العين الذي شارك أساسياً في مباراتي البحرين 3-1، والأردن 2-2، قبل الدفع به بديلاً في الدقائق الأخيرة في مباراة الجولة الأخيرة أمام ماليزيا 3-3.

وتساوى 3 لاعبين في رصيد المشاركة لـ 90 دقيقة على مستوى كأس آسيا وكأس أفريقيا، ممثلين في عمر خربين، إديلسون بورجيس، وعبدالله عبدلاييف، وشملت القائمة أبوبكر كامارا بمعدل 67 دقيقة مع موريتانيا، يوسف نياكاتي 60 دقيقة مع مالي، وآرون تيشيبولا لاعب حتا برصيد 23 دقيقة مع الكونغو.

ويشهد دور الـ 16 مواجهات مباشرة لـ «سفراء دوري أدنوك»، حيث تبرز مواجهة عمر خربين مع سوريا أمام مهدي قائدي مع إيران الأربعاء المقبل، ضمن كأس آسيا، ومن المنتظر أن تشهد مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا في كأس أفريقيا الاثنين المقبل مواجهة إديلسون بورجيس وأبوبكر كامارا.

المشاركات بالدقائق



234: علي مدن لاعب عجمان «البحرين»

177: مهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء «إيران»

128: بارك يونج وو لاعب العين «كوريا الجنوبية»

90: عمر خربين لاعب الوحدة «سوريا»

90: عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان «أوزبكستان»

90: إديلسون بورجيس لاعب البطائح «الرأس الأخضر»

67: أبوبكر كامارا لاعب الجزيرة «موريتانيا»

60: يوسف نياكاتي لاعب بني ياس «مالي»

23: آرون تيشيبولا لاعب حتا «الكونغو»