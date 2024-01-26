السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» يستعد للمشاركة الآسيوية والخليجية

«القوس والسهم» يستعد للمشاركة الآسيوية والخليجية
26 يناير 2024 18:30


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
«بن دري» يكسب «بهنسالي» في «دولية الإمارات للبولو»


دشن منتخب القوس والسهم استعداداته في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية «المرحلة الأولى» التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد من 19 إلى 26 فبراير المقبل، بالإضافة إلى دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة منتصف أبريل المقبل.
وشهد التجمع الأول مشاركة 16 لاعباً ولاعبة، ضمن الخطة المقررة لتجهيز المنتخب، ويقام برنامج الإعداد، على مراحل متدرجة، ضمن البرنامج الزمني المقرر من الجهاز الفني، بما لا يتعارض مع الالتزامات الأكاديمية للاعبين واللاعبات، لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، كما يتم استدعاء مجموعة من اللاعبين بفئتي القوس المحدب ذكوراً وإناثاً، والقوس المركب إناث تحت 18 سنة للالتحاق بالمنتخب ضمن فئات الشباب لإعدادهم للمشاركة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. 
وأكد محمد الفلاحي المدير التنفيذي للاتحاد، حرص الاتحاد على البرنامج التي تحقق أفضل معدلات الجاهزية للاعبين واللاعبات نسبة للأهمية الكبيرة التي تمثلها الاستحقاقات المقبلة ابتداء من البطولة الآسيوية بالعراق، وصولاً إلى دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.
وأضاف: استمرار برامج الإعداد المقررة من الجهاز الفني مهمة لمساعدة اللاعبين واللاعبات على تطوير قدراتهم، والارتقاء بمهاراتهم، وتأهليهم وفق أفضل الممارسات للمشاركات المقبلة.

الإمارات
العراق
بغداد
اتحاد القوس والسهم
آخر الأخبار
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
الرياضة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
اليوم 15:30
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©