«القوس والسهم» يستعد للمشاركة الآسيوية والخليجية



أبوظبي (الاتحاد)



دشن منتخب القوس والسهم استعداداته في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية «المرحلة الأولى» التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد من 19 إلى 26 فبراير المقبل، بالإضافة إلى دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة منتصف أبريل المقبل.

وشهد التجمع الأول مشاركة 16 لاعباً ولاعبة، ضمن الخطة المقررة لتجهيز المنتخب، ويقام برنامج الإعداد، على مراحل متدرجة، ضمن البرنامج الزمني المقرر من الجهاز الفني، بما لا يتعارض مع الالتزامات الأكاديمية للاعبين واللاعبات، لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، كما يتم استدعاء مجموعة من اللاعبين بفئتي القوس المحدب ذكوراً وإناثاً، والقوس المركب إناث تحت 18 سنة للالتحاق بالمنتخب ضمن فئات الشباب لإعدادهم للمشاركة بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وأكد محمد الفلاحي المدير التنفيذي للاتحاد، حرص الاتحاد على البرنامج التي تحقق أفضل معدلات الجاهزية للاعبين واللاعبات نسبة للأهمية الكبيرة التي تمثلها الاستحقاقات المقبلة ابتداء من البطولة الآسيوية بالعراق، وصولاً إلى دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وأضاف: استمرار برامج الإعداد المقررة من الجهاز الفني مهمة لمساعدة اللاعبين واللاعبات على تطوير قدراتهم، والارتقاء بمهاراتهم، وتأهليهم وفق أفضل الممارسات للمشاركات المقبلة.